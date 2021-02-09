AnTuTu Ocak 2021 Kullanıcı Oyları En İyi Android Telefonlar

Telefon karşılaştırma platformu denince akla ilk gelen isimlerden AnTutu, kullanıcı değerlendirmelerinden yola çıkarak hazırladığı ocak ayının en iyi Android akıllı telefonlarını paylaştı.
Hazırlanan listeye göre birinci sırada %97,93 puanla Meizu 17 Pro bulunuyor. Gücünü Snapdragon 865 yonga setinden alan akıllı telefon, sahip olduğu LPPDR5 RAM ile birlikte kullanıcılardan tam not almayı başarmış.
Listenin ilk 3 ismi Meizu, Huawei ve Samsung
Listenin ikinci sırasında, Kirin 9000E ile desteklenen Huawei’nin yeni amiral gemisi modeli Mate 40 bulunuyor. Üçüncü sırada tüketicilerden %97,75 olumlu yanıt almayı başaran ve fiyatıyla da dikkat çeken Samsung Galaxy S20 Ultra 5G bulunuyor.
İlk 10’a girmeyi başaran telefonların listesi;
- Meizu 17 Pro
- Huawei Mate 40
- Samsung Galaxy S20 Ultra 5G
- Honor 30 Pro +
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G
- Meizu 17
- Vivo X50 Pro +
- Huawei P40 Pro +
- Huawei Mate 30 5G
- Oppo Reno5 Pro+ 5G