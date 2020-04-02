Apex Legends’ta En Çok İstenen 2 Şey Oyuna Geliyor

Yeniden eski popülerliğine ulaşmaya çalışan Apex Legends, oyuncuların uzun süredir istediği iki şeye sonunda kavuşuyor. 7 Nisan’dan itibaren oyuncular kalıcı olarak Duos moduna ve Kings Canyon haritasına sahip olacaklar.

Geçtiğimiz yılın şubat ayında piyasaya sürülen ve anında milyonlarca oyuncuya ulaşmayı başaran Apex Legends, günümüzde aktif bir şekilde oyun dünyasında yer almaya devam ediyor. Oyun, ilk günlerinde yaşadığı zirve dönemini bir daha elde edememiş olsa da oyunculara sürekli yeni şeyler sunmayı bırakmıyor.

Apex Legends’ın geliştiricisi Respawn Entertainment, bugün yaptığı duyuruda oyuna eklenecek yeniliklerden bahsetti. Geliştirici şirketin yaptığı duyuruya göre Apex Legends, oyuncuların hep istediği ancak bir türlü kavuşamadığı bir oyun moduna ve bir haritaya sonunda kalıcı olarak kavuştu.

Apex Legends, Kings Canyon'a ve Duos'a kalıcı olarak kavuştu:

Respawn Entertainment tarafından yapılan duyuruya göre Apex Legends’ın ilk haritası olan Kings Canyon, oyuna kalıcı olarak ekleniyor. Üstelik şirket, bunu önceden yaptığı gibi eski haritayı silmeden yapıyor. Yani Apex Legends’ta oyuna giren oyuncular iki haritadan birinde rastgele bir şekilde oynama şansı yakalayacak.

Oyuna gelecek bir diğer yenilikse oyun modları kısmında karşımıza çıkıyor. Apex Legends oyuncularının uzun süredir istedikleri ve zaman zaman kısıtlı süreyle elde ettikleri ikili oyun modu Duos, artık oyunda kalıcı bir oyun modu olacak. Kalıcı Duos oyun modu ve Kings Canyon haritası, 7 Nisan'dan itibaren oyundaki yerini alacak.

Tüm bu yeniliklerin yanı sıra Apex Legends’a 7 Nisan - 21 Nisan tarihleri arasında sürecek bir etkinlik de geliyor. ‘The Old Ways’ ismiyle tanıtılan yeni etkinlik, sevilen karakter Bloodhound’a odaklanmış durumda. Yeni etkinlikle birlikte oyuncular, World’s Edge haritasında dolaşan avcıları avlama imkanına sahip olacaklar ve avlarından daha iyi ekipmanla ayrılacaklar.

Elbette Respawn Entertainment, oyuncuları bir konuda uyarıyor: World’s Edge haritasında ava çıkan oyuncular av sırasında diğer canavarları öldürdükleri sırada başka oyuncular tarafından hedef haline gelebilirler. Yani avcı olmak istiyorsanız gözünüz hem canavarlarda hem de oyuncularda olmak zorunda.