Apollo 11 Araştırmacısı, Ay’a İnişin Gerçekliğini Kanıtladı

İnternette pek çok kişinin sahte olduğunu iddia ettiği Ay’a inişin gerçekliği kanıtlandı. Apollo 11 görevi uzun yıllardır komplo teorilerinin göbeğinde yer alıyordu. Araştırmacılar bu iddiaları çürüttü.

Apollo 11 göreviyle tarihte ilk kez Ay yüzeyine ayak basılmıştı. O günden bu yana aslında bu inişin gerçek olmadığına, paylaşılan görüntülerin Hollywood yapımı sahte görüntüler olup kamuoyunun kandırıldığına yönelik iddialar ortaya atılıyordu.

MIT'de görev alan eski bilgisayar bilimcisi Paul Sakakeeny, Apollo 11 görevi sırasında NASA’da işletim sistemlerini denetleyen bir uzman olarak görev alıyordu. İddialar sorulduğunda Sakakeeny, “Ay’a inişin kesinlikle gerçek olduğunu söyleyebilirim” dedi. Sakakeeny, daha sonra da inişin neden sahte olmadığını açıkladı.

Simülasyon olsaydı sonuç hatalı olacaktı:

Araştırmacı, Ay’a iniş için öncelikle simülasyonlar kullandıklarını söylerken bu simülasyonlarda olan bir hatayı gösterdi. Ay’a iniş sahte olsaydı, simülasyon sonuçlarına göre böyle bir şey hazırlanamazdı zira simülasyonda araç yere çakılıyordu. Sakakeeny'ye göre ABD gibi döneminin en büyük süper gücü, Soğuk Savaş yılları sırasında kendisini başarısız gösterecek bir kurgu yapmazdı.

Neil Armstrong ve Buzz Aldrin de zamanında araç içerisinde benzer bilgisayar sorunları yaşamıştı. Armstrong, iniş gerçekleştirilmeden hemen önce destek ekibiyle iletişime geçerek bilgisayar ekranında gördüğü uyarıyı bildirmişti. Bu uyarı aşırı yüklenme uyarısıydı.

Sovyetler, Ay’a inişin gerçekliğini kabul etmişti:

Sovyetler Birliği, o dönemde Soğuk Savaş’ta ABD’nin rakibiydi. Moskova yönetimi, Ay’a inişin gerçek olduğunu daha ilk günden kabul etmemişti. O dönemlerde Komsomolskaya Pravda gazetesinde gazetecilik yapan Yaroslav Golovanov, SSCB’nin Ay yolculuğu çalışmalarını anlatırken “İlk olarak kimse bizi geçmesin diye gizliliği koruduk, sonra da geçildiğimizi kimse bilmesin diye..." açıklamasını yapmıştı.

O dönemde SSCB’nin yaptığı çalışmalar olduğunu ve uzay yarışında galip gelenin ABD olduğunu kabul etmeleriyse ancak 1980’lerin sonunda gerçekleşmişti. Konuyla ilgili makaleler internette bulunabiliyor.