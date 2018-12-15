App Store'da Yılın En Popüler Oyunu PUBG Mobile Oldu

Apple, App Store için 2018 yılının en popüler uygulamalarını açıkladı. Zirvede ise PUBG Mobile var.

PUBG Mobile, hepimizin bildiği gibi, şu an mobil oyun dünyasının da zirvesinde olup ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Google tarafından 2018'in en iyi mobil oyunu olma ünvanına sahip olmuşken, şimdi ise benzer bir ödül Apple tarafından geliyor. Evet, App Store içerisinde 2018'in en iyisi ödülü PUBG Mobile'a gidiyor.

2018'in en popüler mobil oyunu olarak kayıtlara geçen PUBG Mobile, tüm mobil oyun türlerinden daha fazla oynanma süresine sahip olarak ödülü kazanmaya hak kazanmış durumda. Ayrıca sadece oynanma süresi olarak değil, en çok indirilme sayısı olarak da birincilik yine kendisinde.

Listede ise PUBG Mobile dışında Fortnite, Clash Royale, Hearthstone gibi birkaç oyun daha bulunuyor. PUBG Mobile ise, yalnızca App Store içerisinde 200 milyondan fazla indirilmeye sahip olup, günlük 30 milyondan fazla aktif oyuncuya sahip iken, bu ödülü alması biraz daha normal olarak gözükebilir. Ancak oyunu çıkışının aylar sonrasından dahi bu kadar çekici kılan şey oyunun bilgisayar sürümüne oldukça yakın bir oynanış keyfi sunması diyebiliriz.