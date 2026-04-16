App Store'da Deepfake Krizi: Apple Birçok Deepfake Uygulamasını Kasıtlı Bir Şekilde Öne Çıkarmaya Başladı!

İddialara göre Apple, deepfake odaklı birçok uygulamayı App Store'dan kaldırmak bir kenara, kasıtlı bir şekilde öne çıkarıyor.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple’ın sıkı denetimleriyle bilinen App Store’u, bu kez oldukça tartışmalı bir konuyla gündemde.

Yeni bir araştırmaya göre kullanıcıların izinsiz deepfake içerikler üretmesine olanak tanıyan uygulamalar hem mağazada yer alıyor hem de reklamlarla doğrudan Apple tarafından öne çıkarılıyor.

Deepfake uygulamalar arama kısmını ele geçirmiş durumda

Artık bu tür uygulamalara ulaşmak için özel bir çaba sarf etmeniz gerekmiyor ki eleştirilen konu da burası. App Store’da “deepfake” gibi basit bir arama yaptığınızda, yüz değiştirme ya da “nudify” olarak adlandırılan uygulamalar kolayca karşınıza çıkabiliyor. Üstelik bazıları, önerilen uygulamalar ve reklam alanlarında bile yer alıyor.

Apple her ne kadar geçtiğimiz Ocak ayında bu türden en az 28 uygulamayı kaldırmış olsa da görünen o ki bu adım yeterli olmamış. Araştırmalar, benzer uygulamaların hız kesmeden geri döndüğünü ortaya koyuyor.

Uygulamaların birçoğu tehlikeli

Tek başına yüz değiştirme teknolojisi yeni değil ve çoğu zaman zararsız eğlenceli içerikler üretmek için kullanılıyor ancak sorun, aynı teknolojinin kötüye kullanımında ortaya çıkıyor.

Örneğin bir kullanıcı sıradan bir videoya başka birinin yüzünü ekleyebiliyor. Bu kulağa masum gelebilir fakat aynı araçlar, cinsel içerikli videolarda gerçek kişilerin yüzlerini kullanmaya da imkân tanıyor. Üstelik bunu engelleyen neredeyse hiçbir güvenlik önlemi bulunmuyor ve Apple görünüşe göre bu uygulamalara doğrudan izin veriyor.

Daha da endişe verici olan ise bu uygulamaların bazılarının yaş derecelendirmesi. Araştırmada, toplam 31 “nudify” uygulamasının çocuklar için uygun olarak etiketlendiği tespit edildi. Yani sadece yetişkinler değil, genç kullanıcılar da bu içeriklere kolayca erişebiliyor.

App Store denetim sistemi alarm veriyor

Uzmanlara göre sorun sadece uygulamaların varlığı değil, aynı zamanda App Store denetim sürecinin yetersizliği. Normal şartlarda Apple’ın uygulama inceleme sürecinin bu tür riskleri tespit etmesi gerekiyor.

Araştırmacılar, bazı geliştiricilerin bile uygulamalarının bu şekilde kullanılabildiğinden habersiz olduğunu belirtiyor. Bu da denetim mekanizmasının ne kadar yüzeysel kaldığının bir diğer göstergesi.

