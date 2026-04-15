Apple'ın Son Dönemde Sıkça Söz Ettiği "Campos Projesi" Nedir? Hayatımızda Neyi Değiştirecek?

Apple'ın geçtiğimiz yıldan bu yana üzerinde ince eleyip sık dokuduğu Campos projesi tam olarak ne? Hayatımızda ve özellikle de iPhone'larımızda neleri değiştirecek?

Apple'ın teknoloji dünyasında büyük ses getiren ve hepimizin yakından tanıdığı Siri'yi baştan aşağı yenileyecek olan gizli silahı "Campos" projesi, akıllı cihaz kullanım alışkanlıklarımızı kökten değiştirmeye hazırlanıyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Basitçe özetlemek gerekirse Apple'ın Campos projesi, Siri'yi sadece alarm kuran veya hava durumunu söyleyen basit bir sesli asistandan çıkarıp, tıpkı ChatGPT gibi sizinle karşılıklı sohbet edebilen, bağlamı anlayan tam donanımlı bir yapay zekâ sohbet botuna dönüştürme planının şirket içindeki kod adıdır.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Apple'ın Campos projesi neleri değiştirecek?

Yıllardır kullandığımız Siri, bazen söylediklerimizi yanlış anlamasıyla veya basit komutların ötesine geçememesiyle bizi biraz yorabiliyordu. Campos projesi tam da bu hayal kırıklıklarını ortadan kaldırmak için tasarlandı.

Artık Siri'ye robotik komutlar vermek zorunda kalmayacaksınız. Yeni asistan, önceki konuştuklarınızı hatırlayarak sizinle doğal bir insan gibi yazılı veya sesli olarak karşılıklı sohbet edebilecek.

Campos'un en heyecan verici özelliklerinden biri, o an ekranınızda ne açık olduğunu görebilmesi. Örneğin ekranda bir fotoğraf varken, "Bunu biraz aydınlatıp anneme gönderir misin?" dediğinizde asistan ne demek istediğinizi tam olarak anlayıp işlemi yapabilecek.

Yeni Siri; Fotoğraflar, Mail, Mesajlar, Apple Music gibi temel uygulamaların çok daha derinlerine inecek. Uzun bir e-postayı sizin için özetleyebilecek veya takviminize bakarak karmaşık bir mail taslağı hazırlayabilecek.

Apple'ın "Siri" ismini ve uyandırma kelimesini koruyacağı söyleniyor ancak ekranın altında beliren o eski yuvarlak top tasarımı yerine, çok daha akıcı ve yetenekli yepyeni bir sohbet arayüzü göreceğiz.

Projenin arkasında hangi teknoloji var?

Apple, yapay zekâ yarışında rakiplerini yakalamak ve kullanıcılara en iyisini sunmak için oldukça stratejik bir adım attı. Sızdırılan bilgilere göre Campos projesi, altyapısında Google'ın Gemini yapay zekâ modellerini kullanacak.

Apple, kendi cihazlarının güvenliği ve pratikliği ile Google'ın yapay zekâ gücünü birleştirerek ortaya çok daha zeki bir melez sistem çıkarıyor.

Campos projesi ne zaman çıkacak?

Apple'ın bu devrimsel değişimi iki aşamada sunması bekleniyor.

2026'nın ilerleyen döneminde gelecek güncellemelerle Siri'ye ekran farkındalığı gibi bazı yeni yapay zekâ yetenekleri eklenecek.

Projenin tam sürümü, 2026 yılının Haziran ayındaki WWDC (Dünya Geliştiriciler Konferansı) etkinliğinde tanıtılacak. Ardından sonbahar aylarında çıkacak olan iOS 27, iPadOS 27 ve macOS 27 ile birlikte tüm uyumlu cihazlarda tam anlamıyla kullanıma sunulacak.

Peki bunca zaman sonra neden şimdi?

Apple uzun yıllar boyunca yapay zekânın arka planda sessizce çalışması gerektiğini savundu ancak ChatGPT'nin yükselişi, Google ve Samsung'un yapay zekâyı telefonların merkezine koyması, Apple'ı bu stratejiyi değiştirmeye mecbur bıraktı.

Campos projesi, Apple'ın bu yeni yapay zekâ çağında "Ben de varım ve iddialıyım!" deme şekli diyebiliriz. Tabii başarabilirse...