Apple, bugün yeni bir rapor paylaştı. Paylaşılan rapora App Store üzerinde yapılan harcamalarla ilgili bilgiler açıklandı. Açıklamalara göre Apple, App Store'da tek günde yapılan harcama rekorunu kırdı. Yılın ilk gününde App Store üzerinde tamı tamına 540 milyon dolarlık harcama yapıldı.

COVID-19 salgını herkesi evde yapılabilecek farklı aktivitelere itti. Kimi kitap okudu, kimi bilgisayar veya konsol oyunları oynadı, kimi yazılımla uğraştı, kimi ise mobil oyun ve uygulamalara yöneldi. Kimsenin dışarı çıkamadığı, yasak olmasa bile dışarı çıkmaya korkulan bu günlerde uygulama mağazaları da tabiri uygunsa bayram etti.

Ülkemiz de dahil olmak üzere yılbaşında sokağa çıkma yasağı olan birçok yerde kullanıcılar, ücretsiz uygulamaların yanı sıra ücretli uygulamalara da bir şans verdi. Akıllı telefon kullanan kişiler özellikle Apple'ın uygulama mağazası App Store'da son dönemde fazlasıyla harcama yaptı. Apple, konuyla ilgili bir rapor paylaştı ve rekor kırdıklarını açıkladı.

App Store'da tek günde en yüksek harcama rekoru kırıldı:

Apple, yayınladığı yeni bir bildiride özellikle Noel ve yeni yılın ilk gününde yapılan harcamaların oldukça fazla olduğunu gözler önüne serdi. Açıklanan sayıya göre yalnızca yeni yılın ilk gününde ücretli uygulama, oyun veya uygulama içi satın alım yapan kişiler, App Store'da 540 milyon dolarlık harcama yaptı. Bu, App Store için yepyeni bir rekor oldu.

Öte yandan, Noel bayramı ve yeni yılın ilk günü arasında yapılan harcamanın miktarı da açıklandı. Açıklanan verilere göre Noel bayramı ve yeni yılın ilk günü arasında tamı tamına 1,8 milyar dolarlık harcama yapıldı. Anlaşılan o ki iOS kullanıcılarının evde kaldığı dönem, Apple ve onun uygulama mağazası için olan harcamalar konusunda oldukça iyi geçiyor.