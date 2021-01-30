Son günlerde yaşanan borsa manipülasyonları ile hisseleri uçuşa geçen GameStop'ın hisselerinin yasaklanması üzerine Robinhood'un Play Store sayfası da 'kızgın yatırımcıların' savaş alanı haline geldi. Atılan 100 binden fazla negatif yorum ise Google tarafından kaldırıldı.

Geçtiğimiz günlerde ABD borsalarında daha önce eşine rastlanmamış bir olay yaşanmıştı. Reddit üzerinden organize olan yatırımcılar, GameStop'ın hisselerini yükseltmiş, sonrasında Elon Musk'ın da bir tweet'le olaya karışması sonrası işin rengi iyiden iyiye değişmişti.

Ardından kullanıcıların piyasa manipülasyonu yaptığı gerekçesiyle GameStop'ın hisseleri Robinhood ve Webull gibi daha çok küçük yatırımcıların işlem yaptığı uygulamalarda yasaklanmıştı. Bu kısıtlama karşısında hayli 'sinirlenen' kullanıcılar, Play Store üzerinden uygulamayı negatif yorum yağmuruna tuttu.

Uygulamanın yıldız sayısı kısa sürede bir yıldıza kadar düştü:

Geçtiğimiz çarşamba günü yaklaşık beş yıldızı olan uygulamanın, arka arkaya gelen 100 binden fazla yorum sonrası yıldız sayısı perşembe günü bir yıldıza kadar düştü. Bu durumu 'organik olmayan bir değerlendirme' olarak yorumlayan Google, gelen 100 binden fazla yorumun kaldırıldığını kabul etti. Ardından uygulamanın yıldız sayısı yeniden dörde yükseldi.

Bir Google sözcüsü konu ile ilgili yaptığı açıklamada yapılan değerlendirmelerin 'koordineli ve organik olmayan bir şekilde' yapıldığını ve bu türden adımlara karşı durmaları gereken kuralları olduğunu belirtti. Uygulamanın getirdiği kısıtlamalar sonrası durumdan yaşadıkları rahatsızlıkları dile getiren kullanıcıların bu davranışının hangi yönüyle 'organik olmayan bir hareket' olarak değerlendirildiği sorusuna ise Google'dan bir yanıt gelmedi.

Wall Street'te tarihin en zorlu günlerinden biri olarak anılan ve gündemi meşgul etmeye devam eden bu konunun detayları hakkında bilgi edinmek ve tam olarak ne olup bittiğine göz atmak isterseniz buradaki haberimize göz atabilirsiniz.