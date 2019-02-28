Apple, 5G Sayesinde Nasıl Eski Günlerine Dönebilir?

Son aylarda kötü satış rakamlarıyla sarsılan Apple'ın geleceği tartışma konusu oldu. Bir analist, Apple'ın geleceği hakkında konuşarak, firmanın nasıl eski günlerine döneceğini açıkladı.

Loop Ventures analisti Gene Munster, Apple yatırımcıları ile paylaştığı notta 5G teknolojisinin, Apple’ın yeniden yükselişe geçmesi için büyük önem taşıdığını belirttti. Analist, Apple'un 5G teknolojisinden en çok faydalanan şirketlerden biri olacağını dile getirdi.

Munster; Samsung, Huawei gibi Apple’ın doğrudan rakibi olan şirketlerin 5G destekli akıllı telefonlar tanıtmasının bir önemi olmadığını belirtirken, Apple’ın anavatanı olan ABD’de 5G kullanımının %75 oranına ulaşmasının 2022 yılını bulacağını, bu nedenle Apple’ın 5G destekli iPhone tanıtmak için acelesi olmadığını söyledi.

Nota göre Apple, 5G teknolojisinden dört farklı alanda faydalanacak; iPhone, artırılmış gerçeklik, sağlık ve otonom araçlar. 5G teknolojisinin sunacağı düşük gecikme süreleri sayesinde Apple, artırılmış gerçeklik uygulamaları, oyun akışları ve bulutta veri işleme gibi konularda rakiplerini geride bırakacak.

Munster, yatırımcıların akıllı telefonlara odaklanmaması gerektiğinin altını çizerken, 5G teknolojisi ile artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, nesnelerin interneti, akıllı ev uygulamaları, ve otonom araçlarda büyük gelişmeler gerçekleşeceğini ve Apple’ın bu alanların tamamından maddi kaynak sağlayacağını belirtti.

Apple, ürünlerine sağlık hizmetleri entegre etmeye de büyük önem veriyor. Bunun son örneği, Apple Watch’a eklenen EKG desteği olmuştu. Munster’a göre Apple, 5G teknolojisinin sunacağı imkanlar ile AirPods’lar için sağlık izleme özellikleri geliştirecek. AirPods’ların gelecekte Net ile kendi 5G bağlantılarına sahip olmaları mümkün.