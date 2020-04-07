Ortaya atılan yeni bir iddiaya göre ABD merkezli teknoloji devi Apple, AirPods Max kulaklığının tanıtımını haziran ayında internet üzerinden düzenlenecek olan WWDC 2020'de gerçekleştirecek.

ABD’li teknoloji devi Apple’ın bir kulaklık üzerinde çalıştığına dair 2 senedir çeşitli söylentiler ve haberler bulunuyordu. Ortaya çıkan yeni bir söylentiye göreyse bu çalışmalar en nihayetinde meyvelerini verecek. İddiaya göre bu kulaklığın çıkışı, Apple’ın haziran ayında koronavirüsten dolayı internet üzerinden düzenleyeceği WWDC 2020'de gerçekleşecek.

Aslında adından da anlaşılabileceği gibi bu konferans daha çok yazılım odaklı bir etkinlik ve bir kulaklığın bu konferansta tanıtılması kulağa tuhaf geliyor olabilir ancak Apple, geçtiğimiz senelerde de bu etkinliğinde çeşitli donanımlarının tanıtımını gerçekleştirmişti. Yani kulaklığın tanıtılması çok da imkânsız değil.

Çıkış tarihi yakın:

Apple’ın üzerinde çalıştığı bu yeni kulaklıkların çıkış tarihinin yakın olduğunu farklı kaynaklar da onaylıyor. Bloomberg’den Mark Gurman ve Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple’ın bir süredir kulaklık üzerinde çalıştığını ve bu kulaklıkların çıkış tarihinin oldukça yakın olduğunu belirtiyor.

Ayrıca yeni kulaklığın çıkışının yakın olduğunu gösteren farklı gelişmeler de yaşandı. Şubat ayında yeni bir AirPods, Target’ın envanter sisteminde ortaya çıkmıştı. Ayrıca iOS 14’te de kulaklığa dair bir kod tespit edilmişti. Target’ta ürün adı sadece AirPods olarak kullanılsa da 399 dolarlık fiyat etiketi, bunun standart bir kablosuz kulak içi kulaklık olmadığını gösteriyor.

Beats’e elveda:

Target haberini ortaya çıkaran Jon Prosser, Apple’ın bu kulak üstü kulaklığının kod adının B515 olduğunu ve bunun Beats 700 olarak düşünülebileceğini söyledi. Kulaklığın geliştirici konferansında çıkarılmasının planlandığını söyleyen Prosser, fiyatının 350 dolar olabileceğini belirtti.

Prosser’a göre Apple, Beats’in sattığı her ürünün yerini alabilecek Apple markalı ürünler çıkaracak Beats markasını kademeli şekilde tamamen ortadan kaldırmayı planlıyor. Bunun için Apple’ın AirPods X isimli bir model üzerinde de çalıştığını aktaran Prosser, tasarımının Beats X’e benzer olacağını ve 200 dolara satılacağını söyledi.

Bu sene başında çıkan haberlerde bu kulaklığın isminin AirPods Pro Lite olabileceğine yönelik bazı söylentiler de çıkmıştı ancak AirPods X daha olası bir isim seçeneği gibi duruyor. Tabii Apple’ın hedefi, Beats’i tamamen kapatmaksa bunun için biraz daha çaba sarf etmesi gerekecek.