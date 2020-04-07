Poco, Kablosuz Kulaklık Sektörüne Girdiğini İlan Etti

Xiaomi'nin alt markası olan Poco, kablosuz kulaklık sektörüne girdiğini resmen ilan etti. Şirketin Hindistan genel müdürünün Twitter paylaşımlarıyla ipuçları verilen girişim, yapılan son açıklamalarla resmileşmiş oldu.

Akıllı telefon sektörünün son dönemlerdeki en popüler isimlerinden bir tanesi Xiaomi. Çinli teknoloji devi, piyasaya sürdüğü amiral gemisi ve bütçe dostu telefonlarıyla fiyat/performans noktasında kullanıcı kitlesini büyütürken; Redmi ve Poco gibi alt markalarıyla da daha çok düşük bütçeli tüketicilerin radarına giriyor. Şimdiyse Xiaomi, alt markası Poco ile de giyilebilir teknolojik ürünler sektörüne girecek gibi görünüyor.

Akıllı telefon sektöründe yaşanan gelişmeler, hayatımıza pek çok yeni ürün kazandırdı. Bu ürünlerin bir tanesi de kablosuz kulaklıklar. Yapılan açıklamalara göre kısa süre sonra tüketiciler; Samsung, Huawei, Apple ya da Xiaomi gibi şirketlerin kablosuz kulaklıklarının yanı sıra Poco tarafından üretilecek kablosuz kulaklıkları da kullanabilecekler.

Her şey, Poco'nun Hindistan Genel Müdürü C. Manmohan'ın attığı bir tweet ile başladı. Manmohan, kısa bir süre önce yaptığı paylaşımda takipçilerine Poco'nun akıllı telefonları dışında hangi ürünlerini görmek istediklerini sordu. 12 binden fazla oylanan paylaşım, kablosuz kulaklık ürünlerini açık ara zirveye oturttu. Bununla da yetinmeyen Poco, bir de çevrimiçi etkinlik düzenledi. 500'den fazla kişinin katıldığı bu etkinlik, aslında bir pazar araştırmasıydı.

Poco'nun Hindistan için oluşturduğu Twitter hesabından bugün yapılan bir paylaşım, şirketin kablosuz kulaklıklar üzerinde çalıştığını resmen ilan etti. Ancak şirket, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda yeni kablosuz kulaklıklarının detaylarına değinmedi. Şu an için bu kulaklık modeli ile ilgili bildiğimiz tek şey, ilerleyen dönemlerde Hint tüketicilerin beğenisine sunulacak oluşu.

Poco'nun Twitter üzerinden yaptığı paylaşım

Xiaomi, Poco'yu kısa bir süre önce bağımsız bir şirket haline getirdi. Ancak Poco, Ar-Ge çalışmalarını ve daha birçok şeyi hala Xiaomi üzerinden yürütüyor. Bu durum, Poco'nun yaklaşmakta olan kablosuz kulaklık modelinin, Xiaomi ya da Redmi markalı bir kulaklıkla aynı olabileceğini ortaya koyuyor. Şirket, Mi True ya da Redmi AirDots modellerinden bir tanesini yeniden markalandırarak Poco adı altında piyasaya sürebilir.