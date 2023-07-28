Google, Android telefon sahiplerinin takip cihazlarıyla izlenmesini engelleyen yeni özelliğini yayınladı. Telefonlar, bu özellik sayesinde tanımlanmamış takip cihazları için kullanıcıları uyaracak.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın "Google I/O 2023" etkinliklerinde tanıttığı yeni bir özellik, Android kullanıcılarına ulaşmaya başladı. "Bilinmeyen takip cihazı uyarıları" isimli yeni özellik, kullanıcıların güvenliğini sağlama noktasında etkin bir silah olacak gibi görünüyor. Peki bu özellik ne işe yarıyor ve nasıl kullanılabilecek?

Apple ve Samsung gibi şirketler, geçtiğimiz yıllarda "AirTag", "Galaxy SmartTag" gibi cihazlar ürettiler. GPS tabanlı bu cihazlar, bir nesnenin nerede olduğunun takip edilmesini sağlıyor. Bluetooth bağlantı destekli kayıp bulucular, bugüne dek sadece eşyalar için değil, evcil hayvanlar için de aktif olarak kullanıldı. Ancak bu cihazlar, bireylerin takip edilmesi gibi kötü amaçlar uğruna da kullanılabiliyordu.

İşte Android'in yeni özelliği, kullanıcıların takip edilmelerini engelleyecek!

Google'ın kullanıcılara sunduğu yeni özellik, akıllı telefonunuzda tanımlanmamış bir cihaz sizinle birlikte hareket etmeye başladığı zaman, otomatik uyarılar gönderilmesini sağlıyor. Şöyle düşünün: Birisi sizi takip etmek için arabanıza SmartTag koydu ve sizin de bundan haberiniz yok. Cihazın yayacağı Bluetooth dalgaları, Andorid 6 ve üstü işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlarda otomatik olarak algılanacak ve bununla ilgili olarak telefona bildirim gönderilecek. Üstelik kullanıcı, eşleştirmediği cihazın uyarı sesini çaldırabilecek. Böylelikle cihazın nerede olduğu tespit edilebilecek.

Sadece otomatik bildirimlerle yetinmek istemeyen kullanıcılar, isterlerse manuel olarak bilinmeyen takip cihazlarını tarayabilecekler. Böylelikle şüphelenilen bir durum söz konusuysa, telefon ile bir alanda arama yapılabilecek. Bu arada, tespit edilen bir takip cihazının seri numarası gibi önemli bilgileri ile takipten kurtulmak için neler yapılabileceği de kullanıcılara anlatılacak.

Android telefonlarda takip cihazı taraması nasıl yapılır?

Adım #1: " Ayarlar " bölümüne girin.

" " bölümüne girin. Adım #2: " Güvenlik ve acil durum " seçeneğine dokunun.

" " seçeneğine dokunun. Adım #3: "Bilinmeyen takip cihazları" bölümüne girin.

Google'ın Pixel telefonlar için dağıtmaya başladığı yeni özellik, bir süre sonra tüm Android kullanıcıları için hazır olacak. Özelliğin arayüzler bazında akıllı telefon üreticiler tarafından mı sunulacağı yoksa Google tarafından mı ulaştırılacağı şimdilik net değil.