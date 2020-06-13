Oyunlardaki loot box tartışmaları alevlenmeye devam ediyor. Bu sefer oyunlardaki loot box tartışmalarına konu olan şirket ise Apple. Teknoloji devi, uygulama mağazası App Store’da loot box oyunlarına izin verdiği için ABD’de dava edildi.

Geçtiğimiz hafta FIFA Ultimate Team’in Birleşik Krallık’ta inceleme altına alındığından bahsetmiştik. Apple da benzer bir sorunla karşı karşıya kaldı. Şirkete, oyunlardaki ve uygulamalardaki loot box'lar sebebiyle toplu dava açıldı.

Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi’ne verilen bir dava dilekçesinde Apple’ın, App Store’daki kumarı teşvik eden ve bağımlılık davranışlarına sebep olan loot box içeren uygulamalara ve oyunlara izin vererek suça ortak olduğu iddia edildi.

Loot box tartışması bitmiyor:

Dava dilekçesinde, Apple’ın çocuklarda bağımlılık yaratan davranışlara bel bağlayarak büyük gelirler elde ettiği ifade edilirken “Geçtiğimiz dört yıl boyunca Apple'ın App Store oyunları, milyarlarca dolar kazandırdı, üstelik bu oyunların çok büyük bir çoğunluğu oynaması ücretsizdi” denildi.

Apple’ın dava dilekçesinde yer almasının sebebiyse uygulama içi satın almalardan gelir elde ediyor olması. Dava dilekçesinde Apple’ın App Store oyunlarındaki gelirlerinin büyük bir kısmının oyun endüstrisinde loot box olarak bilinen oyun içi satın almalardan kazanıldığı ifade edildi. Ayrıca App Store’daki birçok oyunun; çok büyük bir kısmı çocuklardan olmak üzere, milyarlarca dolar kazandığını ve bunu çeşitli loot box türleri ya da benzer bir kumar mekanizmasıyla elde ettiği iddia edildi.

Davacılardan Rebecca Taylor, Brawl Stars oyunundaki loot box’lar için iTunes hediye kartlarından ve ebeveynlerinin parasından en az 25 dolar harcadığını iddia etti. Şikâyette, Apple’ın ebeveyn kontrolü ya da çocukların ebeveynlerinin izni olmadan dijital içerik satın almasını kısıtlayan App Store özellikleri yer almıyor.

Şikâyet dilekçesinde bahsedilen oyunlar arasında Mario Kart Tour, FIFA ve Roblox gibi oyunlar da bulunuyor. Ayrıca Apple’ın App Store’daki açıklama yazılarına loot box içerdiğinin belirtilmemesi konusunda da suçlu olduğu ifade edildi.

Oyunlardaki loot box konusu belli bir süredir tartışılıyor ve görünüşe göre tartışılmaya da devam edecek. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce çocukları kontrol etmek ebeveynlerin görevi midir yoksa Apple’ın da bu konuda bir suçu var mı?