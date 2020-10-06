Apple, fiziksel ve dijital satış mağazalarında üçüncü taraf üreticilerin kulaklıklarını satmayı bıraktı. Bu bağlamda Bose, Logitech ve Sonos gibi üreticilerin kulaklıklarına Apple Store'lar aracılığıyla erişilemiyor. Apple, bu durumu rutin uygulama olarak yorumlasa da gerçek, Apple'ın yeni ürünler duyurmak üzere olduğu yönünde.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, yaklaşmakta olan yeni lansmanı öncesinde fiziksel ve dijital mağazalarını boşaltma kararı almış gibi görünüyor. Çünkü şirket, bir süredir satışlarına devam ettiği Sonos, Bose ve Logitech gibi markalara ait kulaklık modellerinin satışını durdurdu. Bloomberg tarafından fark edilen durum, Apple'ın kendi ürünlerini ön plana çıkarmak istemesinin bir göstergesi.

Apple, resmi internet sitesi ve satış noktalarında çeşitli teknoloji şirketlerine ait bazı ürünleri satıyor. Şirket bu sayede daha fazla tüketiciye erişme imkanı yakalamış oluyor. Ancak eylül ayı sonu itibarıyla Apple'ın internet sitesinde satışta olan pek çok ürün kaldırıldı. Şirketin, geçtiğimiz günlerde de satış mağazalarına talimat vererek, farklı markalı ürünlerin kaldırılmasını istediği öğrenildi.

Apple'ın internet sitesi ve satış mağazalarından ürün kaldırmasının önemli olduğunu belirtmek gerekiyor. Çünkü Apple'ın kablosuz kulaklık ve mevcut modelden daha küçük bir HomePod üzerinde çalıştığı zaten bir süredir biliniyor. Görünüşe göre Apple, rakip üreticilerin benzer ürünlerinden kurtularak, kendi ürünlerini ön plana çıkarmaya çalışıyor.

Bu arada Apple, ilk kez böyle bir şey yapmıyor. Örneğin Apple, 2014 yılında Apple Watch'u duyurması ile birlikte Fitbit'in giyilebilir teknolojik ürünlerini satmayı bıraktı. Ayrıca Bowers & Wilkins markalı kulaklık modelleri ile Bang & Olufsen'in ürünleri de 2020 yılı başında Fitbit ile aynı sonu paylaştı. Bu örnekleri farklı markalarla çoğaltmak da mümkün.

Apple tarafından yapılan açıklamalarda, tüketicilerin değişen ihtiyaçları doğrultusunda satılan ürünlerin değiştirildiği ifade edildi. Ayrıca Apple'ın ürünleriyle uyumlu bir şekilde çalışabilen bazı üçüncü taraf ürünlerin satışına devam edildiğini açıklayan şirket, bunun rutin bir uygulama olduğunun altını çizdi. Ancak bu açıklamanın geçiştirme amaçlı yapıldığı aşikar.

Yaşanan stok güncelleme hamlesiyle ilgili olarak Bose yetkililerinden bir açıklama geldi. Durumun doğru olduğunu açıklayan Bose, eylül ayı başında kendilerine bilgi verildiğini ifade etti. Diğer teknoloji şirketleri ise Apple'ın bu hamlesine yönelik bir açıklama yapmadılar. Yaşanan bu olayın gerçekten de stok güncellemesi olduğunu düşünmek sizin tercihiniz ancak bu durum, Apple'ın yeni ürünlerinin yaklaşmakta olduğunun apaçık bir göstergesi.