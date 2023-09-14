Televizyondan internete, ilan panolarından izlediğimiz bir filmdeki ürün yerleştirmeye kadar birçok farklı mecrada birçok farklı şekilde yapılan reklamlar artık bizlerin hayatının bir parçası, markalarınsa ellerinde adeta silah gibi tuttuğu bir güç haline geldi.

Reklam dediğimizde en başarılı markalar arasında şüphesiz ki Apple ön sıralarda yer alıyor. Çeşitli mecralarda çeşitli şekillerde karşımıza çıkan basit ama zekice tasarlanmış Apple reklamları hepimizin ilgisini çekiyor.

Peki ama hiç dikkat ettiniz mi? Apple diğer markaların aksine televizyon ve internet reklamlarına pek yoğunlaşmıyor. O zaman yoğun olarak reklam vermemesine rağmen Apple nasıl oluyor da popülerliğini koruyor?

Cevabı çok basit. Çünkü Apple’ın aslında akılda kalmak için reklam vermeye ihtiyacı yok.

Apple, müşterilerinin sadakatle bağlı olduğu bir marka. Öyle ki yeri geldiğinde markanın avukatlığını yapanlardan tutun da yeni bir iPhone almak için kar kış demeden saatlerce sırada bekleyen Apple hayranları bile var.

Yani yapılan reklamların ve tanıtım faaliyetlerinin çoğu zaten ürünü bilmeyen ya da kullanmayan kişiler, yani potansiyel müşteriler için yapılıyor.

İlgi çekerek her türlü mecrada konuşulan bir marka olduğundan dolayı reklamı çok doğal bir şekilde yapılmış oluyor.

Oldukça ilgi çeken ve marka bilinirliği yüksek bir marka olması, Apple’ın her türlü mecrada, her kesimden kişi tarafından konuşulmasını sağlıyor.

Apple’ın aldığı her aksiyonun yüksek kişiler ve medya tarafından büyük ilgi görerek konuşulması zaten ister istemez reklamı yapılmış gibi bir etki bırakıyor.

Apple, markasını sadelik üzerine temellendirdiğinden aslında reklam konusunda da aynı yolu izlemekte.

Her mecrada yapılan ve tüketiciye ürünü satın alması konusunda baskı yapan yoğun ve bunaltıcı reklamlardan ziyade Apple, yaptığı reklamlarda da basit ve sade bir yaklaşım izleyerek tüketicileri bunaltmadan kendini hatırlatmayı tercih ediyor.

Apple, görmeye alışkın olduğumuz reklam tarzının oldukça dışında reklamlar yapıyor. Hatta çoğu reklamına zekice elementler ekleyip yaptıkları reklam çalışmasının da ayrıca konuşulmasını sağlıyor.

Bu sayede bir yandan ürün bir yandan da reklam konusunda takdirleri toplarken aynı zamanda kendini de hatırlatmış oluyor.

Buradan da Apple’ın en güçlü silahına geliyoruz: referans grupları!

Referans grupları dediğimiz kavram; kişilerin, çevrelerinde fikir ve görüşlerinden etkilendikleri kişiler anlamına geliyor. Yani göreceksiniz ki aslında içeriğin başından beri vurguladığımız basitlik kavramı burada da hâkim.

Eminim sizlerin yakın çevresinde de mutlaka sürekli Apple ürünlerini öven ve öneren biri vardır. İşte Apple tam da bu şekilde sahip olduğu sadık müşteri kitlesi sayesinde kişilerin referans grupları arasında sıkça konuşuluyor ve öneriliyor. Başka bir deyişle reklamı yapılıyor.

Görüşlerine değer verdiğimiz ünlülerin Apple tercih etmesi de başka bir reklam yöntemi.

Ürün yerleştirme mi, tesadüf mü bilinmez fakat sevdiğimiz ünlülerin Apple ürünleri kullanması da tüketicilerin Apple’a yönelik görüşlerini etkiliyor. Çünkü onlar da tıpkı yakın çevremizdeki referans gruplarında olduğu gibi tüketiciler üzerinde etki bırakma gücüne sahip kişiler.

Apple da bu sayede yine tanıtımın doğallığını ve basitliğini bozmadan reklamını yapmış ve kendini hatırlatmış oluyor.

Özetle; Apple, kuruluşundan bu yana çizgisini bozmayarak yakaladığı imajı, reklamdan ürün tasarımına kadar aklınıza gelecek her alanda koruyarak kendisine sarsılmaz bir marka imajı inşa etmiş durumda.

Aldığı reklam kararlarını da sahip olduğu imajın temel elementi olan “sadelik” üzerine kurduğundan dolayı reklam yapmadan reklam yapabilir hale gelmiş diyebiliriz.