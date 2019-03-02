Daha önce de çıkan Apple'ın çeşitli alanlarda işten çıkarmalar yapacağı haberleri görünüşe göre doğru. Çıkan sonra haberde, Apple'ın işten çıkarmalar konusunda ilgili birimlere mektup gönderdiği iddia edildi.

Geçtiğimiz haftalarda teknoloji devi Apple’ın yaklaşık 200 kişiyi işten çıkaracağıyla ilgili haberler çıkmıştı. Görünüşe göre bu çıkan bu haberler doğru. SF Chronicle’ın yaptığı bir habere göre Apple, Santa Clara ve Sunnyvale’de bulunan sürücüsüz otomobil projesinde çalışan 190 kişiyi işten çıkaracak.

Son zamanlarda otomotiv dünyasının popüler konularından sürücüsüz araçlara da el atan Apple’ın daha işe başlar başlamaz 190 kişiyi işten çıkarma kararı, şirketin bu yöndeki çalışmalara çok fazla ağırlık vermeyeceği yönünde yorumlara sebep oldu.

Apple da yaptığı son açıklamada, otonom araçlar konusunda deneyimli bir ekiplerinin olduğu ancak farklı alanlara ağırlık vermek istediklerinden dolayı çalışanlarda bazı değişikliklere gittiklerini söylemişti. Apple’ın otonom araçlar için kurduğu Project Titan projesinin başında, bir zamanlar Tesla’da da çalışan Doug Field bulunuyor.