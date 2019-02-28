Katlanabilir telefon konusunda hiç acele etmeyen Apple’a, şirketin kurucularından olan Steve Wozniak çabuk olmaları uyarısında bulundu.

Akıllı telefon pazarında bugün konuşulan iki tane ana konu var: 5G ve katlanabilir telefonlar. 5G’nin geleceğin teknolojisi olduğu tartışılmaz. Sağladığı hızlı bağlantı sayesinde pek çok farklı projenin hayata geçmesini de sağlayacak olan 5G, o veya bu şekilde tüm telefonlara yayılacak. Katlanabilir telefonlar ise ne kadar kalıcı olacak, bunu hep beraber göreceğiz.

Katlanabilir telefonlar pahalı ve dikkat çekici cihazlar olarak piyasayı doldurmaya hazırlanıyor. Birçok üretici katlanabilir telefonunu ya çıkardı ya da çıkarmaya hazırlanıyor.

Öte yanda ise düşen satışlarla başı dertte olan Apple, her zamanki sağlamcı yapısını sürdürüyor ve katlanabilir telefon işine girmeyi ağırdan alıyor. Firmanın katlanabilir telefonlara ilgisinin olduğunu gösteren tek şey bir patent. Patentlerin her zaman hayata geçmediğini de biliyoruz.

Apple’ın kurucularından olan Steve Wozniak, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, mobil telefon endüstrisinin onu hayal kırıklığına uğrattığını belirtiyor.

“Biliyorsunuz, eskiden mobil dünyasında ve cep telefonlarında olan biten pek çok şeyi takip ederdim.” diyen Wozniak, eskiden her gün yeni neler çıkacağına dair heyecan duyduğunu, telefonlarla gelen özellikleri merakla takip ettiğini söylüyor. Kendi ifadesine göre Wozniak artık o eski heyecanı hissetmiyor.

Wozniak, 5G’den faydalanıp faydalanmayacağından emin olmadığını ifade ederken, katlanabilir telefonlara ise oldukça büyük bir ilgi duyuyor. Wozniak, Apple’ın bu alanda sürünün gerisinde kalmasından korkuyor.

“Apple uzun zamandır dokunmatik tanıma, yüz tanıma, telefonla kolay ödeme gibi konularda lider durumundaydı. Katlanabilir telefonlar gibi alanlarda lider değiller ve bu beni gerçekten endişelendiriyor çünkü katlanabilir bir telefon istiyorum.”

Öte yandan Samsung Galaxy Fold da lüks ürün olarak satışa sürülecek, yani telefonu almak gibi bulmak da zor olacak.