Apple, Endonezya hükûmetinin iPhone 16'ya yönelik ambargosundan kurtulmak için kesenin ağzını açtı. Şirket, ülkeye 100 milyon dolar yatırım yapmayı teklif etti. Hükûmetin kararının ne olacağı belli değil.

Geçtiğimiz ay sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Endonezya hükûmetinin Apple'a uyguladığı ambargodan bahsetmiştik. Alınan karar kapsamında ülke genelinde iPhone 16 ile Apple Watch 10 satışı ve kullanımı yasaklanmıştı.

Şimdiyse bu konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Apple, Endonezya hükûmetinin ambargosundan kurtulmak için ülkeye yatırım yapmayı kabul etti. İlk aşamada 10 milyon dolar yatırım yapacağını açıklayan Apple, şimdi bu rakamı 100 milyon dolar olarak revize etti. Endonezya hükûmetinin, Apple'ın teklifini kabul edip etmeyeceği şimdilik belli değil.

Peki Endonezya, Apple'a neden ambargo uyguladı?

Endonezya'da Samsung ve Apple gibi firmaları köşeye sıkıştıran bir düzenleme var. Bu düzenleme, ülkede akıllı telefon satışı yapan firmaların, yüzde 40 yerlilik oranı sağlamalarını gerektiriyor. İşte Apple, bunu sağlayamadığı için iPhone 16 ambargosuna maruz kalmıştı. İşte Apple'ın yatırım kararı da tam olarak bununla ilgili.

Bu arada; Endonezya'nın Apple için önemli bir pazar olduğu bilgisini de paylaşalım. Zira 280 milyon nüfusa sahip olan Endonezya'da aktif olarak kullanılan akıllı telefon sayısı, 354 milyon seviyelerinde. Hâl böyle olunca Apple, uygulanan ambargoyu kaldırmak için elinden gelen her şeyi yapacak gibi görünüyor.