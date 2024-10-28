Endonezya hükûmeti, iPhone 16 ve Apple Watch 10'un hem satışını hem de kullanılmasını yasakladı.

Endonezya hükûmeti, Apple'ın amiral gemisi cihazları olan iPhone 16 ve Apple Watch 10'un satışını ve kullanılmasını yasakladı. Bu yasağın nedeni olarak ise Cupertinolu teknoloji devinin verdiği sözleri yerine getirmemesi oldu. Apple, Endonezya'daki yerel Ar-Ge çalışmalarına 109 milyon dolarlık bir fon ayıracağına söz vermişti.

Endonezya Sanayi Bakanı Agus Gumiwang Kartasasmita, yaptığı açıklamada "Endonezya'da kullanılabilen bir iPhone 16 varsa bu cihaz yasadışıdır. Bize bildirin." ifadelerini kullandı. Apple şu ana kadar ülkeye 95 milyon dolarlık yatırım yaptığı için Sanayi Bakanlığı, ülkedeki iPhone 16 ve Apple Watch 10 cihazların IMEI sertifikalarını engelledi.

Turistler bu karardan etkilenmeyecek

Endonezya'nın ulusal haber ajansı olan Antara'da yer alan açıklamalara göre, ülkeye giden turistler ve havayolu çalışanları, iki adete kadar iPhone 16 cihazı yanlarında ülkeye getirebilecek ve kullanabilecekler. Öte yandan bu cihazları yerel halka satamayacaklar zira bu tür bir satış, ülkenin uyguladığı kısıtlamaların delinmesi anlamına geliyor.

Endonezya kanunları gereği yabancı firmalar, ülkede faaliyet göstermek için en az %40 oranında yerel üretim yapmak zorunda. Bu üretim parça üretimi, montaj, yazılım geliştirme ya da Ar-Ge merkezleri kurabilmeyi sağlayabiliyor. Bu düzenleme sadece Apple'ı değil, Samsung gibi rakiplerini de kapsıyor.

Apple'ın yatırımlarını arttırması durumunda yasağın kalkması bekleniyor. Endonezya, 280 milyonluk nüfusu ile en kalabalık ülkelerden biri olarak karşımıza çıkıyor.