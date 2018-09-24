iOS 12.1 ile Fotoğraf Çekerken Derinlik Ayarlanabiliyor

Apple, iOS 12 ile birlikte çekilen fotoğraflar üzerinde derinlik kontrolünü mümkün kılmıştı. Şirket şimdi de fotoğraf çekimleri sırasında derinlik kontrolünü kullanıcıların hizmetine sunmayı planlıyor.

Apple, iOS 12 ile birlikte portre modunu geliştirerek kullanıcılara ‘Derinlik Kontrolü’ adında yeni bir özellik sundu. Bu özellik sayesinde iOS 12 kullanıcıları çektikleri fotoğraflar üzerinde derinlik kontrolü gerçekleştirebiliyor, bokeh efektini artırıp azaltabiliyorlar.

Fakat Apple, Derinlik Kontrolü özelliğinin kullanımını genişletmek istiyor. Bu nedenle de şirket, iOS 12.1 Beta 1 ile birlikte Derinlik Kontrolü özelliğini kamera uygulamasına taşıyor. Böylece kullanıcılar yalnızca çektikleri fotoğraf üzerinde değil, fotoğraf çekimleri sırasında da alan derinliğini ayarlayabilecekler.

Derinlik Kontrolü özelliğinin Kamera uygulamasına hangi sürümde geleceği henüz tam olarak bilinmiyor ancak Apple bunu test ediyor. Eğer halihazırda iOS 12 ile çalışan bir iPhone’nunuz varsa çektiğiniz bir fotoğraf üzerine gelip düzenleye dokunursanız fotoğrafın alan derinliğini düzenleyebilirsiniz.