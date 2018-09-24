iPhone Xs'in Düşürme Testinde Gösterdiği Performans

CNET’ten Vanessa Hand Orellana, iPhone Xs'in Apple'ın iddia ettiği kadar sağlam olup olmadığını görmek için bir düşürme testi gerçekleştirdi. Testten elde edilen sonuçlar ise bir hayli şaşırtıcı.

Apple, iPhone Xs lansmanı sırasında cihazın ön ve arka yüzeyini ‘bir akıllı telefonda kullanılan en dayanıklı cam’ ile kapladıklarını iddia etmişti. Şirket, geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone X için de benzer bir iddiada bulunmuş, fakat gerçekleştirilen dayanıklılık testleri bu iddiayı haksız çıkarmıştı. Bu nedenle iPhone Xs için de sonucun pek farklı olması beklenmiyordu.

Beklentiler hayal kırıklığı olsa da iPhone Xs, dayanıklılığı ile tüketicileri şaşırtacak gibi duruyor. CNET’ten Vanessa Hand Orellana, Apple’ın iPhone Xs hakkındaki iddialarının doğruluğunu kontrol etmek için küçük bir dayanıklılık testi gerçekleştirdi. Testin sonuçları kesinlikle şaşırtıcı derecede iyi.

Orellana ilk olarak iPhone Xs’i cep hizasından önce ekranı, sonra da arka paneli yere bakacak şekilde iki kez beton zemine düşürdü. Telefonlarımızı genellikle cepten/çantadan çıkarırken düşürdüğümüzden bu testin sonuçları oldukça önemli. iPhone Xs, cep hizasından düştüğünde neredeyse hiç hasar almadı.

İkinci aşamada iPhone Xs göz hizasına çıkarıldı. Fotoğraf çekimleri sırasında da telefonlarımızı bolca düşürdüğümüzden bu testin de sonuçları oldukça önemli. Cihaz yine önce ekranı sonra arka paneli yere gelecek şekilde iki kez düşürüldü. Sonuçlar etkileyiciydi zira kayda değer bir hasar bulunmuyordu.

Konu muhtemel fiyatı 10 bin TL olacak bir telefon olunca dayanıklılık önemli bir konu haline geliyor. Vanessa Hand Orellana’nın testi elbette ki bilimsel bir geçerlilik taşımıyor fakat bir günlük hayat simülasyonu olarak iPhone Xs’in dayanıklılığı hakkında son derece faydalı ipuçları sağlıyor olabilir.