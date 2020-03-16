Fransa, Apple'a 1,1 Milyar Euroluk Rekor Bir Ceza Kesti

Fransa'dan ABD merkezli teknoloji devi Apple'a kötü bir haber geldi. Rekabete aykırı hamleleri nedeniyle Apple'a 1,1 milyar euro ceza verildi.

Fransa, ABD'li teknoloji şirketi Apple'a ülkedeki bağımsız satıcıları engelleyen tedarikçi firmalarla yaptığı 'rekabet kurallarına uymayan' anlaşmalar nedeniyle ceza kesti. Rekor olarak nitelenen bu cezanın miktarı 1,1 milyar euro olarak açıklandı.

Apple ile söz konusu anlaşmaları yapan iki büyük toptan satış şirketi de cezalardan kaçamadı. Tech Date ve Ingram'a 'indirimlerin önüne geçilmesine aracı oldukları' için sırasıyla 76,1 milyon ve 63 milyon euro para cezaları verildi.

Apple'a rekor ceza:

Söz konusu dava iPhone'lar hariç diğer Apple ürünleri üzerinden görüldü. ABD merkezli firmadan cezalarla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Dava, 2012 yılında Apple ürünlerini pazarlayan şirket olan eBizcuss firmasının yaptığı şikâyet üzerine açılmıştı.

Fransız yetkili Isabella de Silva, konuyla ilgili "Apple, bu iki toptancıyla iş birliği yaparak birbirleri arasında rekabet etmemek ve perakendeciler arasındaki rekabeti artırmamak konusunda anlaştı. Bu sayede şirketler, ülkedeki Apple ürünlerinin toptan satışı konusunda kendi aralarında güvenli bir ortam oluşturdu" açıklamasını yaptı.

2015'te verilen cezalar:

Fransa Rekabet Kurumu, 2015 yılında Fransız menşeli uluslararası GSM operatörü Orange SA'ya rekabet kurallarına aykırı davrandığı gerekçesiyle 750 milyon euro para cezası vermişti. Kurum, ABD merkezli Google'a da Google Ads reklamlarında bazı firmalara yönelik rekabete aykırı davrandığı gerekçesiyle 150 milyon euro ceza kesmişti.

Öte yandan söz konusu kurum, bu yılın başlarında Apple’ın müşterilere iOS'un bazı sürümlerini güncellemenin iPhone'ları yavaşlatacağı konusunda uyarıda bulunmadığı için şirkete 25 milyon euro para cezası verdi.

Fransa Rekabet Kurumu, ayrıca Google'ın piyasadaki baskın konumunu kötüye kullandığını bildirmişti. ABD'li şirkete kesilen ilk cezayla birlikte kendisinden 'Google Ads reklam platformunun çalışma koşulları ve reklam verenlerin hesaplarını askıya alma prosedürleri' hakkında daha açıklayıcı bilgilendirme talep edilmişti.