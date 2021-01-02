Apple’ın Üzerinde Çalıştığı Bilinen 5 Gizli Projesi

Apple başına akıllı kelimesi getirilebilen birçok ürünün yanı sıra ürettiği bilgisayarlarla da bilinen bir şirket. Gelin görün ki tüm büyük şirketler gibi Apple’ın da şimdilik kasasında tutmayı tercih ettiği elektrikli araba ve akıllı gözlük gibi girişimler var. Bu yazımızda hakkında az da olsa bilgi sahibi olduğumuz Apple’ın gizli projelerine yakından bakıyoruz.

Teknoloji devi dendiği zaman aklımıza gelen ilk isimlerden birinin Apple olması tesadüf değil. Steve Jobs ve Steve Wozniak’ın evlere sığabilecek “küçük bir bilgisayar” üretme amacıyla bir garajda başlattığı girişim, akıllı telefonlarla, televizyonlarla ve bir ekosistem oluşmasını sağlayan birçok ürünle dallandıkça dallandı.

Evet, her teknoloji devi gibi Apple’ın da amacı kendi ekosistemini oluşturup daha büyük bir kitleye hitap etmek. Her geçen gün genişleyen ürün yelpazesinin ardındaki sebep de tam olarak bu. Gelin biz de Apple’ın yarınlar için planladığı, elektrikli arabalardan akıllı gözlüklere kadar uzanan gizli projelerine yakından bakalım.

Apple’ın gizli projeleri:

Yeni nesil M serisi işlemciler ,

, Karma gerçeklik kaskı,

kaskı, Apple Glass ,

, Elektrikli araba,

araba, Apple uydusu

Bu projeler gizli ise biz nasıl biliyoruz?

Ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın bütün dünyanın gözü geliştirmekte olduğunuz ürünlerin üzerindeyken bazı projeleri gizli tutmak mümkün olmuyor. Ürünler için gerekli patentler alınıyor, sızıntılar yaşanıyor ve daha birçok küçük detay zaman içerisinde bir yapbozun parçaları misali bir araya geliyor. Yazımızda yer verdiğimiz projelerin her biri zaman içerisinde ortaya çıkan bilgilerle netleşerek kamuya mal oldu.

Apple mutfağından çıkma M serisi işlemcilerin yenilerini de göreceğiz:

Apple’ın tamamen kendine ait bir alan üretebilmesinin yolu, hesap kabiliyeti yapabilen tüm cihazların kalbi olan işlemcilere kendi yorumunu getirmekten geçiyordu. 2020 ise Apple’ın nihayet bu amacına ulaştığı bir sene oldu. Bilgisayarlarda Intel’e olan bağımlılığı ortadan kaldıran M1 serisi işlemcilerin Intel marka işlemcilerle aralarındaki kilit farklara buradan ulaşabilirsiniz.

Henüz Apple cephesinden resmî bir açıklama yapılmamasına karşın M2 adını alacak işlemcilerin de yolda olduğunu görmek çok zor değil. Apple, M1 serisiyle yakaladığı başarının devamını kovalayacaktır. Üretilen bilgisayarlarda kullanılan donanımın yine aynı şirket içinden çıkmasının faydalarını anlayabilmek adına M1 işlemcilerden güç alan Apple Mac modellerinin ne gibi yenilikler sunduğunu derlediğimiz yazımıza göz atabilirsiniz.

Bahsettiğimiz Apple Silicon M1 işlemcilerin getirileri arasında artan oyun performansı, daha hızlı çalışan uygulamalar, daha uzun süren pil ömrü ve gelecekte azalan maliyetten dolayı daha düşük satış fiyatları gibi tüketici gözünde satın almaya teşvik edici sebepler bulunuyor. Apple birinci nesil işlemcileriyle sektörde kartları yeniden dağıtmamış olsa da bu girişimin esaslı etkilerini ikinci nesille birlikte görmemiz bekleniyor.

Artırılmış ve sanal gerçekliği buluşturması beklenen karma gerçeklik başlığı:

Apple’ın sanal gerçeklik ve artırılımş gerçeklik teknolojilerini bir araya getirerek bir karma gerçeklik başlığı geliştirdiği de güçlü iddialardan biri. İki göz için de ayrı ayrı 8K çözünürlüğe sahip ekranları olması beklenen başlık, bir bilgisayar ya da akıllı telefona ihtiyaç duymadan Apple’ın geliştirdiği M serisi işlemcilerden güç alan bir cihaza bağlanarak çalışabilir.

Konser ve spor karşılaşması benzeri etkinlikleri, milyonlarca kişiyle sanal gerçeklik teknolojisini kullanarak buluşturan NextVR isimli bir şirketin 2020 yılında Apple tarafından satın alındığını sizlerle paylaşmıştık. Bu satın alım Apple TV+’a hayat vermekle birlikte gelecekte üretilecek Apple markalı sanal gerçeklik ürünlerinin kapsamını artırmak için atılan bir adım da olabilir.

Facebook'un Oculus isimli sanal gerçeklik gözlüğüne rakip olması beklenen karma gerçeklik başlığı, iddialara göre 2022 yılında piyasaya sürülecek. Apple ilk olarak kısıtlı sürelerle kullanılabilecek bir başlıkla sadık müşterilerini alıştırıp daha sonra bütün gün kullanılmaya uygun olan, birazdan bahsedeceğimiz Apple Glass ile nihai amacı olan kalıcılığa ulaşmayı planlıyor olabilir.

Patent başvurularıyla kendini gösteren Apple Glass:

Ekosistem oluşturmanın teknoloji devleri için ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştik. iPhone ile birlikte kullanıldığı zaman birçok şeyi yapabilmek için kılınızı bile kıpırdatmanıza gerek kalmayacak bir akıllı gözlük de bu ekosistem için kilit bir rol oynuyor. İddialara göre Apple’ın artırılmış gerçeklik gözlüğü sayesinde metin mesajları, e-postalar, haritalar ve oyunlar gibi bir çok içerik gözlük üzerinden takip edilebilecek.

Apple’ın gözlüğünde “lokalize ışık ayarı” denen bir özellik de kendine yer bulacak. Gözlükte yer alan lensler sayesinde kullanıcının bulunduğu ortamdaki ışığa göre gerçek dünyanın gözlüğe yansıyan görüntüsünde koyulaştırmalar yapılarak otomatik bir dengeleme sağlanacak. Bunlara ek olarak Apple Glass’ın optik bileşenlerini miyop kişilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde otomatik olarak ayarlayabileceği konuşuluyor.

Apple Glass hakkında bu kadar fazla bilgiye sahip olmayı zaman içerisinde yapılan türlü patent başvurularına borçluyuz. Yıllardır çıkması beklenen gözlüğün 2023 yılında piyasaya sürüleceği iddiasını daha önce aktarmıştık. Bir zamanlar yarattığı heyecanı henüz yaşatamayan akıllı gözlük piyasasına Apple’ın neler kazandırabileceğini bekleyip görmemiz gerekecek.

Otomotiv sektörünün geleceği olan elektrikli arabalarda Project Titan ile Apple da söz sahibi olacak:

Project Titan adı altında iddialara konu olan Apple arabası, elektrikli motorun yanı sıra bir de otonom sürüş sistemine sahip olacak. Kimliği doğal olarak açıklanmayan, şirkete yakın kaynakların verdiği öne sürülen bilgilere göre bu arabayı görmek için gözlerimizi çevirmemiz gereken tarih 2024 senesi. Ancak 2020 yılında her sektörü etkileyen pandemi sonucunda projenin 2025’e ertelenmesinin de mümkün olduğu söyleniyor.

Bazı sallantılı kaynaklara göre Project Titan’ın 2021 yılında piyasaya sürülmesi mümkün olsa da araba gibi büyük bir girişim için kamuoyunu hazırlamak ciddi hazırlık gerektiren bir süreç. Hazırlık yapmak demişken acaba çıktığı zaman yeni bir iPhone fiyatına satılan Mac Pro Tekerlek Kiti başından beri Project Titan’a göz kırpmak için miydi demekten kendimizi alamıyoruz.

Apple’ın elektrikli araba projesindeki en dikkat çekici iddia ise aracın başka bir otomobil üreticisine lisanslatılacak olması. Böylelikle arabanın tüm teknolojileri Apple’a ait olsa da satış başka bir marka adıyla yapılacak. Apple’ın bugüne kadar izlediği politikalara ters düşen bu strateji araba özelinde düşünüldüğünde mantıklı. Çünkü rekabetin zaten yeterince kızgın olduğu bir sektöre sıfırdan Apple ismiyle giriş yapmak hüsranla sonuçlanabilir.

Haritalar ve konum gibi hizmetlerin internetle bağını kesecek Apple uydusu:

Ufak at da civcivler yesin Webtekno Bey dediğinizi duyar gibiyiz ama bizi bir dinleyin. Özellikle Apple gibi dev şirketlerin bir sürü projesi olur. Bu projelerden bazıları hayata geçirilir, bazılarıysa rafa kaldırılır. 2019’un sonunda sizlere aktardığımız bu iddia hangi kategoriye dahil olacak henüz bilemesek de Apple’ın böyle bir girişim peşinde olması gayet mümkün.

Sırf iPhone’larda doğrudan veri aktarımı sayesinde harita ve konum gibi servisleri internete gerek duymadan kullanabilmek bile kimilerine göre yeterli bir sebepken işin içine bir de Apple’ın tıpkı Starlink gibi kendi internetini satmaya başlaması ihtimali girdiği zaman tahmin edersiniz ki ortalık bir hayli karışıyor. Şimdilik hakkında çok az bilgiye sahip olduğumuz bu projenin 2024’e kadar en azından netleşmiş olması bekleniyor.

Fısıltı gazetesinin Apple köşesinde yer verdiği gelişmelerle ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bunlar ve benzeri teknolojik gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalmayı, aynı zamanda Apple’ın geleceğe yönelik planlarını ortaya koyan projeleri hakkında yorumlarınızı da bizlerle paylaşmayı unutmayın.