Avustralya Hükumetine 7 sayfalık bir mektup gönderen Apple, ülkenin 2018 Erişim ve Yardım Yasası'nı eleştirdi.

Apple bulunduğu şikayetlerin yanı sıra, bahsettiğimiz bu mevzuatın siber güvenliğe yönelik kaygıları arttırdığını ve devletin kendisine kullanıcı mahremiyetini kötüye kullanma yetkisi verdiğini iddia etti. Apple yaptığı açıklamada "Hükumeti, şifreleme sistemlerini zayıflatmamaya davet ediyoruz." şeklinde açıklamada bulundu. Apple, neden mağdur olduklarını 6 madde üzerinden açıkladı.

Aşırı geniş güçler ile siber güvenlik ve şifrelemenin azaltılması.

Bağımsız adli denetim eksikliği bulunması.

Teknik gereklilikler sadece hükümetin öznel görüşüne göre uygulanabilmektedir.

Henüz benzeri görülmemiş müdahale şartları bulunuyor.

Gereksiz şekilde gizlenen, gizlilik politikaları ve şartları.

Dış dokunulmazlık ve küresel etki gibi konular.

Apple cihazlarına, arka kapıdan giriş yapılmasına yönelik uygulamalar - yani devletin yaptığından bahsediyoruz - yeni değil. Ancak bu haber daha çok bu uygunsuz girişlere yönelik savaşın devam ettiğini gösteriyor. Gizlilikle birlikte Apple, bu gibi olanakların devlete sunulmasının herhangi bir şekilde potansiyel hackerlar için de yol açtığını bildiriyor. Bahsettiğimiz bu süreç halen devam edecek gibi gözüküyor, tam olarak kimin kazanabileceği ise merak konusu.