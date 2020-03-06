CNBC, Google ve Apple'ın Corona virüsü ile ilgili uygulamalara karşı adeta savaş açtığını iddia etti. Apple'ın, App Store'a yüklenen ve resmi kurumlar aracılığıyla oluşturulmayan tüm uygulamaları banladığını söyleyen CNBC, Google'ın da arama sonuçlarına müdahale ettiğini iddia ediyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp pek çok ülkeye yayılan Corona virüsü, dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Bugüne kadar onaylanmış 100 bin kadar vakanın olduğu Corona virüsü ile ilgili sabit bir tedavi yönteminin en azından şu an için olmaması, insanları daha da büyük bir korku içerisine salıyor. Hal böyle olunca da insanlar, Corona virüsü ile ilgili edinebilecekleri tüm bilgilere ulaşmak istiyorlar.

Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte tüketiciler, hemen hemen her işlemlerini telefonları aracılığıyla halletmeye başladılar. Bugüne dek milyonlarca uygulamanın geliştirildiği akıllı telefonlar, şu sıralar da Corona virüsü ile ilgili uygulamalarla gündemde. Virüs salgınının yaygınlaşmasıyla birlikte aralarına her geçen gün yenilerinin eklendiği uygulamalar, Google ve Apple tarafından da yakından takip ediliyor.

CNBC'de yer alan bir habere göre Apple ve Google, sahip oldukları mobil uygulama mağazalarında adeta operasyon yapmaya başladılar. Çünkü son dönemlerde Google Play Store ve App Store'a sayısız uygulama yüklendi ve bu uygulamaların büyük bir çoğunluğu da Corona virüsü ile ilgiliydi. Kendilerini önlem almak durumunda hisseden şirketler, bu uygulamaların çok büyük bir bölümünü mağazalarından kaldırmaya başladılar.

Apple ve Google'ın böyle bir hamle yapmasının altında yatan neden ise bilgi kirliliğinin önlenmesi. Çünkü internetin yaygın olarak kullanıldığı bir dünyada herhangi bir bilginin yayılma hızı çok yüksek. İnsanlar, internet üzerinde gördükleri haberlere doğruluğunu sorgulamadan inanabiliyorlar ve bu da önemli konular hakkında yanlış bilgilerin çabucak yayılmasına neden oluyor. Bu durum, Apple ve Google'ı Corona virüsü ile ilgili harekete geçirmek durumunda bıraktı.

CNBC'nin iddialarına göre bir uygulama geliştiricisi, Corona virüsü ile ilgili uygulamasının App Store'da neden kabul edilmediğiyle ilgili olarak Apple'dan bir bildirim almış. Söz konusu geliştiriciye göre Apple, bu tür bir uygulamanın yayına alınabilmesi için resmi ve yetkili bir kuruluş tarafından geliştirilmiş olması gerektiğini belirtiyormuş. Yani bağımsız geliştiriciler, şu sıralar App Store'a Corona virüsü ile ilgili bir uygulama yükleyemeyecekler.

İddialara göre Apple, sadece yeni uygulamalar için değil, mağazada mevcut olarak bulunan uygulamalara da erişimi kaldırmış durumda. CNBC'nin haberine göre Apple, bağımsız geliştiriciler tarafından geliştirilen ve tamamen iyi niyetli olan, verileri yetkili kurumlardan sağlayan uygulamaları da mağazasından kaldırmış. Görünüşe göre Apple, Corona virüsü konusunda fazlasıyla kesin çizgilere sahip.

CNBC, Google'ın da benzer bir amaç güttüğünü ve arama sonuçlarında, Corona virüsü ile ilgili sonuçlara erişimi kısıtladığını iddia ediyor. Yani Google, Corona virüsü ile ilgili olarak Apple'a göre biraz daha esnek davranıyor. Ancak ilerleyen dönemlerde Google'ın da önlemleri artıracağı ifade ediliyor.

Corona virüsü ile ilgili olarak geliştirilen ve uygulama mağazalarına eklenen uygulamaların tümünün iyi niyetli olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü özellikle de son dönemlerde bu virüsle ilgili geliştirilen uygulamaların sayısı ciddi anlamda arttı ve bunun aralarında kötü amaçlı yazılımların da olduğuna inanılıyor. Hem Google hem de Apple, bu tür uygulamalara sansür uygulayarak müşterilerini de korumaya çalışacak gibi görünüyor.