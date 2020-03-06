Yüzünüze Dokunduğunuzda Bağıran İnternet Sitesi

Corona virüsünden korunmanın yollarından bir tanesi elleri, yüzden uzak tutmak. Ancak yüze dokunmak bir alışkanlık olduğundan hiç dokunmamak pek de kolay değil. Yüzüne dokunma isimli bir internet sitesi ise sizi bu alışkanlığınızdan kurtarabilmek için çalışıyor.

Şu sıralar tüm dünyanın ortak konusu Corona virüsü. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan, beklenmedik bir hızla da pek çok ülkede görülmeye başlayan virüs, 3.383 kişinin hayatına mal oldu. Ülkeleri teyakkuza geçiren virüsle ilgili yetkili birimlerin çalışmaları devam ederken, insanlar da bu virüsten korunmanın yollarını arıyorlar.

Bilim insanları, Corona virüsü ile ilgili onlarca uyarı yaptılar. Bu uyarılardan biri de "Yüzünüze dokunmayın"dı. Bunun nedeni ise Corona virüsünün yüzünüz aracılığıyla bulaşabiliyor olmasıydı. Fakat pek çok insan, yüzüne sık sık dokunuyor ve bu alışkanlıktan kurtulmak hiç de kolay değil. Şimdi sizlere, yüzünüze dokunma alışkanlığından kurtulmanıza yardımcı olacak bir internet sitesinden bahsedeceğiz.

Söz konusu internet sitesinin ismi "Donottouchyourface" (yüzüne dokunma) ve bu site, 3 geliştiriciye ait bir proje. Basit bir mantığı bulunan internet sitesi, size bağırıyor. Evet yanlış duymadınız, siz elinizi yüzünüze götürdükçe site size bağırıyor. Siz de bu kulak tırmalayıcı sesi duymamak için yüzünüze dokunmuyorsunuz.

Bu internet sitesi, yapay zeka desteğiyle oluşturulmuş. Siteye giriş yapıp web kameranızı aktif hale getirdiğinizde, önce yüzünüzün her yerine dokunmanız isteniyor. Siz bu işlemleri yaparken yapay zeka da sizin hareketlerinizi öğreniyor. Öğrenme işlemi tamamlandıktan sonra da siz günlük işlerinize devam ediyorsunuz. Arka planda açık olarak bıraktığınız internet sitesi, siz yüzünüze dokundukça bağırıyor.

Yüzüne dokunma isimli internet sitesinin yaptığı tek şey bağırmak değil. Olur da bilgisayarınızın sesini kullanamadığınız bir ortamda bulunursanız, bu internet sitesi aynı anda bildirim de gönderiyor. Yani sesli iletişimin olmadığı durumlarda görsel uyarılar da alıyorsunuz ve böylelikle yüzünüze dokunduğunuzu her durumda fark ediyorsunuz.

Eğer sizler de özellikle masa başında çalışıyor ya da her ne şekilde olursa olsun yüzünüze dokunma gibi bir huya sahipseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanarak bu huyunuzdan kurtulmaya çalışabilirsiniz.