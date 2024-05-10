Apple, yeni iPad Pro reklamı için herkesten özür diledi. Ancak bu özrün nedeni, reklamın LG'den çalıntı olması değildi.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iki gündür yeni iPad Pro için hazırladığı reklam filmi ile gündemde. Bu reklamda, dev bir pres makinesinin altında ezilen müzik ekipmanlarını ve diğer eşyaları gördük. Pres makinesi açıldığında ise yeni iPad Pro, tüm ihtişamıyla karşımıza çıkıyordu. Apple'ın bu reklamdaki amacı, her şeyin bu cihazla yapılabilecek olmasıydı. Ancak sonradan, bu reklamın LG'den araklama olduğunu aktarmıştık.

Bugünse Apple'dan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Şirket, hazırladığı reklam filmi nedeniyle herkesten özür diledi. Ancak bu özrün nedeni, reklamın LG'den çalınmış olması değildi. Çevrim içi platformlardaki "anlamsız" tepkilere daha fazla dayanamayan şirket, reklam filminin amacını aştığını söyledi.

Her şeyin parçalanmasından rahatsız olmuşlar

Apple'ın yeni iPad Pro reklamına gelen tepkilerin nedeni, gitar, piyano ve saksason gibi müzik aletlerinden tutun da boya, plak çalar ve hatta günlük gibi eşyaların parçalanıyor olması. İnsanlar, bu ürünleri sevdikleri için Apple'ın hareketinden rahatsız olmuşlar. (Ne büyük dert ama!)

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan isim, Apple'ın reklam bölümünden sorumlu üst yöneticisi Tor Myhren oldu. Reklamın amacını aştığını söyleyen Myhren, herkesten özür diledi. Apple yöneticisi, iPad Pro reklamının televizyonlara ulaşmayacağını dile getirdi. Apple keşke, tüketici tepkisi yerine reklamı LG'den arakladığı için özür dileseydi...

Yeni iPad Pro reklamını aşağıdan izleyebilirsiniz: