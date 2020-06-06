Apple Hisseleri Tüm Zamanların En Yüksek Değerine Ulaştı

Koronavirüs salgını sebebiyle daralan ekonomiyle birlikte düşüşe geçen Apple hisseleri yeniden toparlandı. Salgın döneminde 224 dolara kadar düşen şirket hisseleri, geçtiğimiz cuma günü tüm zamanların rekorunu kırdı.

Dünya genelinde 188 ülke ve bölgede görülen, 395 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs, dünya genelinde hayatı olumsuz etkilerden ekonomi dünyasında da yansımalarını hissettirmişti. Halen tam anlamıyla bir düzelme görülemese de bazı şirketler yaralarını sarmaya başlamış gözüküyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün dört aylık olumsuz etkisinden kurtulmuş gözüküyor. Şirketin hisse değeri kapanış olan cuma gününde en yüksek değerini gördü. Alışverişin son anlarında şirketin hisse değeri 331,5 dolara ulaştı.

Apple yaralarını sarıyor

Bundan bir hafta kadar önce Apple’ın hisseleri, koronavirüs sebebiyle aldığı hasarı tamamen toparlamıştı. Şirket hisselerinin değeri, geçen bu bir haftalık sürecin ardından yeni rekorunu kırmış oldu. 2020, birçoğumuz için olduğu gibi Apple için de çalkantılı bir yıl oluyor. Apple Insider’da yer alan habere göre şirket, küresel sağlık krizinin ortasında geniş bir ekonomik daralmaya hazırlıklı değildi.

Virüsün çıkış noktası olan Çin’de tedarik zincirinin ve talep sorunlarının yaşanması sonrasında Apple, şubat ayında yatırımcıları uyarmış ve mart çeyreğinde kazanç rehberliğini muhtemelen ıskalayacağını ifade etmişti. Şubat ve mart aylarında karantinalar ve evde kal kararlarıyla finansal piyasaların daralmaya başlaması Apple hisselerine yansımıştı. Mart ayında şirketin hisseleri 224,37 dolar değerine kadar düşmüştü.

Çin’de tedarik ve talebin normalleşmeye başlamasıyla birlikte şirketin hisseleri kendisini toparlamaya başladı. Şirketin hisseleri, mart çeyreğinde beklenenden iyi bir performans sergilenmesi sonrasında mayıs ayının başlarında 300 dolara kadar tırmandı. Mayıs ayının sonlarında kriz öncesi seviyesine ulaşan şirket hisseleri, geçtiğimiz cuma günü de tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı.