Koronavirüs salgını yüzünden alınan tedbirler doğrultusunda kapılarını kapatan İstanbul’daki Apple mağazaları için açılış tarihi netlik kazandı. İstanbul’da Zorlu Center ve Akasya’da olmak üzere iki mağazası bulunan Apple, 8 Haziran Pazartesi günü geri dönecek.

Geçtiğimiz senenin sonlarına doğru ortaya çıktıktan sonra dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını dolayısıyla pek çok ünlü firma, mağazalarını belirsiz süreyle kapatma kararı almıştı. Teknoloji alanında akla ilk gelen isim olan dev firma Apple da onlardan bir tanesiydi. Dünya genelindeki vaka ve ölüm sayılarının düşmesiyle yavaş yavaş normalleşme sürecine girildiğinden firmalar da bir bir kapılarını açma kararı almaya başladı.

Dünya genelinde pek çok mağazaya sahip olan ve bunlardan ikisinin de İstanbul’da olduğu bilinen Apple, açılan mağazalarının arasına Zorlu Center ve Akasya mağazalarını da ekleme kararı aldı. Dev firma, bu iki mağazanın sıkı tedbirler altında 8 Haziran Pazartesi günü açılacağını bildirdi. Açılışa kadar mağazalar son derece kontrollü bir biçimde hazırlanacak ve hem müşterilerin hem de çalışanların sağlığı ilk planda olacak.

Pek çok önlemle birlikte açılıyor:

Apple, mağazalarda önlem olarak sıcaklık kontrolleri, sosyal mesafenin korunması, maske kullanım zorunluluğu gibi şartların mutlaka sağlanacağı bilgisini verdi. En önemli güvenlik prosedürlerinden bir tanesi olarak kabul edilen sosyal mesafe kontrolünün de mağazalarda etkin olarak uygulanacağı söylendi. Buna göre müşteriler içeriye randevulu biçimde ve mutlaka belirli sayıda alınacak, randevusuz girişlerde gecikmelerin olabileceği unutulmayacak. Ayrıca mağazanın işleyişi de biraz farklılık gösterecek.

Apple’ın koronavirüs değerlendirmeleri sonucu ortaya çıkardığı yeni işleyiş; servis ve desteği Genius Bar kısmına alarak mağaza içerisindeki insan sayısını aktif olarak sürekli kontrol etmeye yönelik olacak. Sadece ürün satın almak isteyen müşteriler içinse çevrimiçi sipariş başta olmak üzere, ev ya da ofise gönderim seçenekleri, mağazadan hızlı teslim alma gibi seçenekler de hatırlatılmış durumda.

İstanbul’da bulunan iki mağaza için şimdilik belirli saat aralıklarında çalışacağı bilgisinin geldiğini de ekleyelim. Bu bilgiye göre Akasya Apple saat 12.00 ile 20.00 arasında çalışırken Zorlu Apple 10.00 ile 18.00 arası açık olacak. Normalleşme süreci işlerken dev firma, Apple Destek uygulamasının da kullanıcılara hizmet verdiğini tekrar hatırlatmış durumda.