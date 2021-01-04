Apple'ın Katlanabilir iPhone'ları Test Ettiği İddia Edildi

Apple, bir kez daha katlanabilir ekranlı iPhone ile gündeme geldi. Tayvan merkezli güvenilir bir haber kaynağına göre şirket, Foxconn'un Çin'deki fabrikasında iki farklı prototipin dayanıklılık testini gerçekleştirdi. Cihazlardan hangisinin yola devam edeceği şu an için bilinmiyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple zaman zaman, katlanabilir ekranlı bir iPhone geliştiriyor iddiası ile gündeme geliyor. Bu iddiaların ne kadar doğru olduğunu bilmek şu an için mümkün değil ancak Tayvan'dan gelen son bilgiler, Apple'ın katlanabilir ekranlı telefonları gerçekten de önemsediğini gözler önüne seriyor. Economic Daily News isimli gazetede yer alan habere göre Apple, iki farklı katlanabilir ekranlı iPhone üzerinde yoğunlaşmış durumda.

İddialara göre Apple, Foxconn'un Çin'de bulunan fabrikasında iki farklı prototip telefonun dayanıklılığını test etti. Bu telefonlarla ilgili de konuşan kaynaklar, test edilen cihazlardan bir tanesinin tıpkı Samsung Galaxy Z Flip'e benzediğini, yani dikey olarak katlanabildiğini söylüyorlar. İddialara göre test edilen ikinci prototip model ise birbirine menteşelerle bağlı olan çift ekranlı bir iPhone'muş.

Apple, 2017 yılından beri katlanabilir iPhone planlıyor

Aslına bakacak olursak katlanabilir iPhone fikri, Apple için büyük bir yenilik değil. Zira şirket, ilk kez 2017 yılında bir patent alarak, katlanabilir ekranlı telefonlar geliştirmeyi planladığını ilan etmişti. 2018 yılında ise güvenilir bir kaynak, Apple'ın 2020 yılında ilk katlanabilir ekranlı telefonunu piyasaya süreceğini söylemişti. Ancak görünen o ki pandemi koşulları, Apple'ın planlarının ertelenmesine yol açtı.

Akıllı telefon sektörünün sızıntı üstadlarından bir tanesi olan Jon Prosser, geçtiğimiz aylarda Apple'ın yeni bir projesi ile ortaya çıkmıştı. Bu proje, aslında çift ekranlı olan bir iPhone'u temsil ediyordu. Prosser'in iddialarına göre Apple, bu telefonda iki ekranı tek bir ekranmış gibi gösterecekti. İşin ilginç yanı, geçtiğimiz hafta da Prosser'in anlattığı gibi bir patent alan Apple, katlanabilir ekranlı telefon furyasına dahil olabileceğini düşündürmüştü.