150 kişi üzerinde yapılan bir deney, aslında tüm detaylarını bildiğimizi düşündüğümüz marka logolarının hiç de aklımızdaki gibi olmadığını gösterdi.

Apple'ın logosunun 'ısırılmış elma' olduğunu bilmek, herhalde bir mucizenin eseri değil. Ancak şu an dahi gözünüzü kapattığınızda gözünüzde canlanan logonun asıl logoyla hiç de alakası olmadığını göstermeye çalışan bir ekip, oldukça ilginç bir deneye imza atmış. Toplamda 150 kişiden, Apple logosunu ister renkli, ister siyah beyaz olarak çizmeleri istenmiş.

150 Kişinin Yaptığı 'Apple' Çizimleri

Yukarıdaki tablo soldan sağa ve yukarıdan aşağıya en az benzeyenden, en çok benzeyene gidecek şekilde sıralanmış. Yani tablodaki logolar, sağ alta ne kadar yakınsa aslına da o kadar benziyor demek. Gördüğünüz üzere logoların büyük bir kısmı fecaatten ibaret. Logoyu meyve suyu kutusu olarak çizenden, hilal şeklinde resmedene kadar neredeyse her çeşit insan mevcut.

Çizilen logolar iPhone üzerinde nasıl dururdu?

Yapılan çalışma Apple ile sınırlandırılmamış. Aynı ekip, benzer testleri 10 büyük şirketin logosu için de gerçekleştirmiş. Araştırmanın sonucuna göre %56 mükemmele yakın çizimle, IKEA logosu en rahat çizilen logo olmuş. Listenin son sırasında ise %6'lık doğru çizimle Starbucks yer alıyor.

Son olarak 10 farklı markanın logo çizim oranlarına göz atalım: