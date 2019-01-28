Apple, iOS 12.2'nin İlk Açık Betasını Yayınladı

iOS'in 12.2 sürümünün herkese açık ilk betası an itibariyle yayınlandı.

Apple, iOS işletim sistemini her geçen gün daha da iyileştirmek için sürdürdüğü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta iOS 12.2'nin geliştiricilere özel beta sürümünü yayınlayan Apple, (TSİ) 21.00'da iOS 12.2'nin herkese açık ilk betasını beta programına kayıt olan kullanıcıları için dağıtmaya başladı.

iOS 12.2 ile kullanıcılar, önümüzdeki aylarda tanıtılacak AirPods 2'leri üzerinden Apple'ın sesli asistanı Siri'yle "Hey Siri!" komutunu kullanarak iletişime geçebilecekler. AirPods'lar tanıtıldığından beri beklenen bu özelliğin artık kullanılabilecek olması birçok kullanıcıyı mutlu edeceğe benziyor zira öncesinde kullanıcıların Siri ile kablosuz kulaklıkları üzerinden konuşmaları mümkün değildi.

Apple, iOS güncellemelerini son kullanıcıya sunmadan önce test edip hatalarını gidermek amacıyla uzun zamandır bir beta programı yürütüyor. Beta programına katılan kullanıcılar, güncelleme bütün kullanıcılara yayınlanmadan yeni özelliklerini keşfederek bunları kullanma şansına sahip oluyorlar. Siz de beta programına katılmak ve son yeniliklerden en erken zamanda yararlanmak için buradan Apple'ın Beta Yazılım Programı'na kayıt olabilirsiniz. Beta yazılımların hatalar içerdiğini ve cihazınızı kötü etkileyebileceğini unutmayın.