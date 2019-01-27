Apple'ın kendi Haberler uygulamasını iOS işletim sistemine getireceği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yılın ortalarında çıkan Apple'ın aylık abonelik sistemine dayalı kendi News (Haberler) uygulamasını iOS işletim sistemine getireceği iddiaları haklı çıktı. Yayınlanan en son iOS sürümü geliştiriciler için iOS 12.2'nin 1. beta sürümünde fark edildiği üzere Apple; Magazin, TV Şovları, Müzik ve Haberleri tek bir aylık ödeme içinde sunmaya hazırlanıyor.

iOS işletim sisteminin geliştiriciler için yayınlanan son sürümünde Apple'ın kendi servislerini "Apple News Magazines" adı altında birleştirmeyi amaçladığı ortaya çıktı. Apple kullanıcıları sahip oldukları iTunes Hesapları üzerinden aboneliklerini gerçekleştirerek iOS cihazlarında bu üyeliklerini aktif bir şekilde kullanabilecekler.

Apple'ın bu yeni servis uygulamasını ne zaman son kullanıcıya yayınlayacağı bilinmiyor ancak Mart ayında düzenlenecek Apple etkinliğinde yeni News sisteminin tanıtılabileceği tahmin ediliyor. Yine iOS 12.2'nin beta sürümünde keşfedildiği üzere Apple'ın kablosuz kulaklıklarının yeni versiyonu Airpods 2, sesli asistan Siri ile görüşme sağlayabilmek için "Hey Siri!" sesli komut özelliğine sahip olacak.