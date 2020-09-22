Jailbreak topluluklarından birisi olan checkra1n, yeni iOS 14 sürümü için bugün checkra1n 0.11.0 jailbreak sürümünü yayınladı. Yeni jailbreak'in yalnızca sınırlı sayıda cihazda kullanılabildiği açıklandı.

Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz gün düzenlediği etkinliğin ardından cihazlarının işletim sistemleri için yeni sürüm güncellemelerini de kullanıcılarına göndermeye başladı. Bu işletim sistemleri arasında yer alan iOS da yeni sürüm olan iOS 14'e yükseltildi. Fakat iOS'un yeni sürümü de jailbreak topluluklarının eline düştü.

Daha önceki sürümler için de jailbreak geliştiren checkra1n topluluğu, yeni iOS 14 sürümü için de jailbreak yayınladı. Fakat yayınlanan jailbreak sürümünün yalnızca sınırlı sayıdaki cihazda çalışacağı en baştan Apple kullanıcılarına söylendi. Gelin, yeni jailbreak sürümünün detaylarına bakalım.

Yalnızca A9 veya daha eski işlemciye sahip Apple cihazları için yayınlandı:

checkra1n tarafından yayınlanan yeni jailbreak sürümü, checkra1n 0.11.0 adıyla yayınlandı (İndirmek için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.). Yeni jailbreak sürümünün Apple'ın A9(X) işlemcisi veya daha eski bir işlemciye sahip cihazları tarafından kullanılabileceği açıklandı. Paylaşılan açıklamaya göre yeni jailbreak sürümü, şu cihazlarda kullanılabilecek:

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPad (5. nesil)

iPad Air 2

iPad mini 4

iPad Pro (1. nesil)

Apple TV 4 ve 4K

Yeni jailbreak sürümünü yayınlayan checkra1n ekibi, gelecek haftalarda daha yeni Apple cihazları için de jailbreak desteği sunacaklarını ümit ettiklerini söyledi. Ekip, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X desteğininse gelecek haftalardaki açıklamayla açıklanacağını belirtti.

checkra1n topluluğu, geçtiğimiz aylarda iOS 14 henüz beta sürümleriyle test edilirken bir açıklama yaparak beta sürümlerinde jailbreak uygulayabildiklerini açıklamıştı. Ekibin iOS 14'ün son sürümünün yayınlanmasından 5 gün sonra jailbreak yayınladığını düşünürsek, daha yeni cihazlara gelecek jailbreak desteği için fazla beklemek gerekmeyeceğini söyleyebiliriz.