Apple, iOS 15 işletim sistemi çalıştıran "eski" cihazlar için yeni bir güncelleme yayınladı. "iOS 15.7.9" kodlu bu güncelleme, kritik bir güvenlik açığını kapatıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, "eski" cihazlar için yeni bir güncelleme yayınladı. "iOS 15.7.9" kodlu güncelleme, tahmin edebileceğiniz üzere yeni özelliklere değil, güvenlik iyileştirmelerine odaklanıyor. Bu yeni güncelleme, büyük olasılıkla geçtiğimiz günlerde yayınlanan iOS 16.6.1 kodlu güncellemenin eski cihazlar için hazırlanan bir uyarlaması.

Güvenlik odaklı güncellemeler önemlidir. Bu yüzden iOS 15.7.9 güncellemesini cihazlarınıza yüklemeniz faydanıza olabilir. Apple tarafından yapılan açıklamada, tespit edilen ve bu güncelleme ile kapatılan bir güvenlik açığının, sadece kötü amaçlı oluşturulmuş bir görsel üzerinden bile kod yürütmeye imkân tanıyabileceğini söylüyor. Hatta Apple'a göre bu güvenlik açığı hacker'lar tarafından sömürülüyordu.

iOS 15.7.9 güncellemesi hangi cihazlarda kullanılabilir?

iPhone 6S (tüm modeller)

(tüm modeller) iPhone 7 (tüm modeller)

(tüm modeller) iPhone SE (1. nesil)

(1. nesil) iPad Air 2

iPad mini (4. nesil)

(4. nesil) iPod Touch (7. nesil)

Eğer bu cihazlardan bir veya birkaçına sahipseniz, güncellemeyi hemen şimdi yapabilirsiniz.

iOS 15.7.9 güncellemesi nasıl yapılır?