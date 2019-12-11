Apple, iPhone 11 Pro'nun Yeni Reklamı İçin Çöllere Düştü

Apple, iPhone 11 Pro'nun kamerasını öne çıkaran 'Shot on iPhone' reklamlarına devam ediyor. Şirket yeni reklamı için çöllere düştü ve 'Suudi çöl sürücüleri' başlıklı yeni bir iPhone reklamı yayınladı.

Apple, 'Shot on iPhone' serisinde yeni bir reklam paylaştı ve iPhone 11 Pro'nun çekim kalitesini ve kamera yeteneklerini bir kez daha ortaya koydu. Önceki reklamda John Wick'in yönetmeni David Leitch kartopu savaşı temalı çarpıcı çekimler yapmıştı ve teknoloji devi şimdi de Suudi Arabistan çöllerinde geçen tam tersi bir reklamla karşımıza çıktı.

Bir dakika uzunluğundaki yeni reklamda, yeteneklerini, araçlarının sınırlarını zorlayan bir grup Suudi ATV ve motosiklet sürücüsü yer alıyor. iPhone 11 Pro bu kez uçsuz bucaksız çöllerde kamera performansını sergiliyor. Telefon, yüksek ışıkta, ATV sürücülerinin kaldırdığı toz ve sıçrattığı taşlarla özellikle ağır çekimde göz alıcı kareler yakalıyor.

Suudi çöl sürücülerinin performansı, Al Kharrarah Ulusal Parkı'nda Henrik Hansen tarafından çekildi. Park, sağanak yağmurlardan sonra oluşan mucizevi bir gölü çevreleyen dev turuncu ve kızıl kum tepeleriyle Suudi Arabistan'daki doğal harikalardan biri.

Görüntülerin iPhone 11 Pro‌'nun üçlü kamerasıyla, 4K çözünürlükte elde edildiği belirtiliyor. Maalesef, Apple bu kez Hansen ve videoyu nasıl çektiklerini gösteren kamera arkası görüntülerini yayınlamadı.

Shot on iPhone - The Saudi desert riders videosu