iPhone 12 İçin MagSafe Destekli Şarj Kılıfı Geliştiriliyor

Apple'ın iPhone 12 ailesi için MagSafe destekli bir şarj kılıfı geliştirdiği açığa çıktı. Mark Gurman tarafından ortaya atılan iddiaya göre bu kılıf, en az 1 yıldır geliştiriliyor ancak aşırı ısınma sorununun devam ediyor oluşu, kılıfın rafa kalkmasına yol açabilir.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın, iPhone 12 ailesi için yeni MagSafe destekli yeni bir kılıf geliştirmekte olduğu ortaya çıktı. Bloomberg'den Mark Gurman'ın ortaya attığı iddia, Apple tarafından doğrulanamadı ancak iOS 14.5'in kaynak kodlarında da benzer bir duruma yer veriliyor oluşu, Apple'ın gerçekten de böyle bir ürün geliştiriyor olabileceğini düşündürüyor. Gurman'a göreyse bu kılıfla ilgili çalışmalar, en az 1 yıldır devam ediyor.

Apple'ın üzerinde çalıştığı kılıf, MagSafe aracılığıyla iPhone 12'ye sadece ekstra batarya imkanı sunuyor. Geliştirilme aşamasında olan bu ürünün tam bir kılıf görevi görmediği de bildiriliyor. Bu da piyasaya sürülecek ürünün genel tasarımının, Apple'ın bugüne kadar ürettiği aksesuarlardan biraz daha farklı olabileceği anlamına geliyor. Ancak bu şarj kılıfı projesinin yarıda kalma ihtimali da mevcut.

Kılıf ile iPhone, birbirine çok sıkı bir şekilde yapışıyor

MagSafe teknolojisinin piyasaya sürülmesiyle bazı kullanıcılar, bu teknolojinin manyetik olarak yapışabilirlik durumunun zayıf olduğunu söylemişlerdi. Mark Gurman'a göre Apple da bunun farkındaydı ve geliştirmekte olduğu şarj kılıfının iPhone'la çok daha sıkı bir şekilde yapışmasını sağladı. Ancak bu kılıfın performansının yeterince iyi olmadığını söyleyen Gurman, kılıfın aşırı ısınma sorunuyla karşı karşıya olduğunu, sorunun çözülemediği takdirde Apple'ın bu kılıftan vazgeçebileceğini söylüyor.

iOS 14.5'in geliştirici beta sürümünün kaynak kodlarını inceleyen geliştiriciler, böyle bir kılıfın var olduğunu ispatlamayı başarmışlardı. Ancak kaynak kodlarda bahsedilen kılıf ile geliştirilmekte olan kılıfın aynı mı olduğu yoksa farklı ürünlerden mi bahsedildiği şu an için net değil. Konuyla ilgili bir Apple çalışanına ulaştığını ifade eden Gurman, ne yazık ki konuyla ilgili bir cevap alamadığını belirtiyor.

Tersine kablosuz şarj teknolojisinin geleceği belirsiz

Gurman'ın dikkat çektiği başka bir nokta da iPhone 12'de bulunan ancak aktif edilmemiş olan tersine şarj teknolojisi. Apple'ın bu konuyla ilgili çözüm arayışlarına devam ettiğini söyleyen Gurman, 2019 yılından beri planlanmakta olan özelliğin yakın bir gelecekte kullanıcılara sunulmayabileceğini ifade ediyor. Bu özelliğin kullanıma hazır halinin duyurulacağı iPhone'un tanıtım etkinliğinde, en çok da bu teknolojiye vurgu yapılacağını şimdiden söyleyebiliriz...