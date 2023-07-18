Apple, yapılan bir ankete dayanarak iPhone 14 kullananıcılarının %99'unun telefondan memnun kaldığını söyledi ancak böyle bir durum istatistiksel olarak pek olası görünmüyor.

Üçüncü taraf araştırma şirketi 451 Research'ün yaptığı iPhone 14 memnuniyet araştırmasında kullanıcıların %99'unun iPhone 14'ten memnun olduğu ortaya atıldı.

Ancak bu araştırmayı ele alan kişiselleştirilmiş ürün tavsiye platfromu PerfectRec'e göre böyle bir istatistik imkânsız. PerfectRect editörü Wally Nowinski'nin ifadelerine göre istatistiksel açıdan dünya üzerindeki hiçbir ürün %99'luk memnuniyet oranına ulaşamaz.

Apple'ın cesur iddiası, istatistiksel olarak mümkün değil.

Apple, üçüncü taraf bir araştırma firması olan 451 Research'e atıfta bulunarak iPhone 14'ün %99 müşteri memnuniyeti derecesine sahip olduğunu iddia etti. iPhone 14, belki gerçekten harika bir telefon olabilir ancak PerfectRec'e göre istatistiklere bakıldığında %99’luk bir memnuniyetin mümkün olması neredeyse imkânsız.

PerfectRec; ankete katılan herkes, iPhone'u gerçekten severek kullanıyor olsa bile, geleneksel anket yöntemlerini kullanarak oy birliğine yakın bir memnuniyet bulmanın pek mümkün olmadığını, herkesin memnun olduğu bir senaryoda bile kişilerin yüzde birkaçının soruyu anlamayacağını ya da yanlış yanıt vereceğini söylüyor.

Ayrıca, iPhone 14'ün %99 memnuniyet oranına sahip olduğu iddiası doğru olsaydı, bu istatistik onun tüm zamanların en iyi ve en popüler ürünü olduğu anlamına gelirdi ki bu da doğru değil ve bağımsız araştırma ve anket şirketlerinin memnuniyet verileriyle arasında oldukça fark var.