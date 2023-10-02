iPhone 15 ile ilgili yaşanan sorunlara bir yenisi eklendi. Kullanıcılar, powerbank ile telefonlarını şarj edemiyorlar. Anker, bunun nedeninin iPhone 15'teki tersine şarj özelliği olduğunu söylüyor. Apple, konuyla ilgili konuşmadı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın resmî olarak satışa sunduğu iPhone 15, sancılı bir lansman geçiriyor gibi görünüyor. Zira pek çok kullanıcı, iPhone 15 serisindeki ısınma probleminden zaten şikâyetçi. Ancak bunun ötesinde de bazı sorunlar yaşanıyor. Reddit gibi birkaç büyük forumda paylaşım yapan kullanıcılar, iPhone 15 serisinin powerbank'lerle kullanılamadığını iddia ediyorlar.

Apple, iPhone 15 ile USB Type-C portuna geçiş yaptı. Şirket, bu geçişle birlikte iPhone'larda tersine şarj özelliği sunmaya başladı. İşte bu durum, powerbank'lerde sorun yaşatmaya başlamış gibi görünüyor. Sahip olduğu powerbank ile iPhone 15'i şarj etmeye çalışan kullanıcılar, bazen telefonun şarj olmadığını görüyorlar. Bazense iPhone 15, tersine şarj ile powerbank'i şarj etmeye başlıyor.

Powerbank ile şarjın tek yolu USB Type-A olabilir!

Piyasada onlarca, hatta yüzlerce markanın powerbank modeli bulunuyor. Reddit ve diğer forumlarda, hemen her markanın powerbank'inde sorun yaşandığı bildiriliyor. Hatta piyasadaki en ünlü powerbank üreticilerden biri olan Anker de bile sorun yaşanıyor. Bir Anker yetkilisi tarafından yapılan açıklamaya göre iPhone 15'in powerbank ile şarj edilememesinin temel nedeni, tersine şarj özelliği. Yetkili, şu an için bulabildikleri tek çözüm yolunun USB Type-A kablo kullanmak olduğunu söylüyor.

Apple, iPhone 15'teki ısınma sorununun farkında ancak powerbank'lerle ilgili bir açıklama yapılmadı. Eper bu soruna bir çözüm üretilemezse kullanıcılar, yeni bir powerbank satın almak zorunda kalabilirler. Veya Anker'in dediği gibi bir ucu USB Type-A, diğer ucu USB Type-C kablo kullanılarak telefon şarj edilir ki bu da kullanıcının yanında fazladan bir kablo bulunması demek. Bakalım Apple, bu sorunlar karşısında nasıl bir reaksiyon alacak.