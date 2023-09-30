Apple, 12 Eylül tarihinde, 'Wunderlust' etkinliği ile iPhone 15 serisi telefonlarını tanıttı. Bazı iPhone'ların kutusundan hasarlı bir şekilde çıkması problemi daha unutulmamışken, şimdi de aşırı ısınma problemi ile gündemde.

Türkiye'de 29 Eylül tarihinde satışa sunulan ve mağazaların önünde uzun kuyrukların oluşmasına neden olan iPhone 15 ailesi, aşırı ısınma problemi ile gündemde. Özellikle iPhone 15'in Pro serisi, normal bir kullanımda bile hissedilir derecede ısınıyor. Birçok kullanıcı, bu durumun Apple'ın son nesil A17 Bionic işlemcisinden olduğunu düşünüyor.

Daha önce bazı iPhone'ların kutudan hasarlı bir şekilde çıktığı kullanıcılar tarafından bildirilmişti. Ancak şimdi ise Apple'ın ısınma problemi ile başı dertte. Çünkü sosyal medyada birçok kullanıcıdan gelen şikayetlerin ardı arkası kesilmiyor.

X kullanıcıları (eski adıyla Twitter) yaşadıkları problemi gözler önüne seren gönderiler paylaştı.

"Bu delilik! iPhone 15 Pro 48 dereceye kadar sıcaklığa ulaşabiliyor. Apple Ateş Ejderhası."

Bir başka görüntü ise Alex Gear Tech isimli bir kullanıcıdan.

"Sıcaklık 100° Fahrenheit üzerindeydi ancak telefonu hiç kullanmıyordum."

Alex Gear Tech isimli kullanıcı, iPhone 15 Pro Max'ini şarj edip masaya bırakıyor. Ardından telefonu kontrol ettiğinde şarj yüzdesi %92 iken şarj işleminin durduğunu ve telefonun aşırı ısınma uyarısı verdiğini söylüyor. Sonrasında ise telefonun ısısını ölçünce 100 Fahrenheit (yaklaşık 37 derece) olduğunu görüyor.

Apple'ın bugün yaptığı duyuruya göre, özellikle Pro serisinin aşırı ısınmasının arkasında yazılımsal bir eksiklik yatıyor. Her ne kadar kullanıcılar, bu ısınma probleminin işlemciden kaynaklandığını düşünse de Apple'a göre bu problem, yayınlanacak olan yeni bir iOS 17 güncellemesi ile çözüme kavuşacak.

Apple'a göre bazı uygulamaların iOS 17'ye aşırı yüklenmesinden dolayı ısınma problemi ortaya çıkıyor. Meta, geçen günlerde bazı iPhone modellerinin aşırı ısınmasının önüne geçmek için uygulamalarının yazılımında değişikliğe gideceğini duyurmuştu.

Fakat Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre, Apple'ın telefonların termal sistemini değiştirmesi gerekiyor.

Şirket, iPhone 15 serisini hafifletmek için termal sistem tasarımınında değişikliğe gitti. Ming-Chi Kuo, ısınma sorununun kaynağını termal sistemin küçülmesinden dolayı ısı dağıtım alanının daralması ve bu nedenden dolayı telefonların aşırı ısınması olarak gösteriyor.

Isınma problemini çözecek güncellemenin ne zaman yayınlanacağı ise şimdilik bilinmiyor. Ancak böyle devam ederse, kullanıcıların canı epey sıkılacak gibi gözüküyor.