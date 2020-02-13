Apple'ın üzerinde çalıştığı söylenen yeni telefonu iPhone 9'a ait olduğu ileri sürülen bir görüntü ortaya çıktı. Bu görüntü, telefonun kendisini değil ama boyutlarını ortaya koyuyor. Veriler değerlendirildiğinde ise iPhone 9'un iPhone 8 ile aynı boyutlarda olacağı sonucuna ulaşılıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bir süredir yeni bir iPhone modeliyle gündemde. Aslına bakacak olursak şirket cephesinden herhangi bir açıklama yapılmadı ancak ortaya atılan iddialar ve yaşanan bazı gelişmeler, Apple'ın yakın bir tarihte yeni bir iPhone modeliyle tüketicilerin karşısına çıkacağını gösteriyor. Üstelik söz konusu iPhone modeli uygun fiyatlı olacak ve iPhone 9 olarak isimlendirilecek.

Apple'ın uygun fiyatlı iPhone tanıtma konusunda aceleci davranmadığını söyleyebiliriz. Öyle ki şirket, her yıl eylül ayında amiral gemisi sınıfındaki yeni iPhone modellerini duyuruyor. Ancak 12 yıllık geçmişte iPhone SE ve iPhone 5C olmak üzere yalnızca iki adet uygun fiyatlı ara model gördük. Yeni uygun fiyatlı modelin iPhone SE 2 olarak adlandırılması bekleniyordu ancak şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgiler, iPhone 9 ismini öne çıkarıyor.

Şu ana kadar ortaya çıkan bilgilere göre iPhone 9, geçtiğimiz yıllarda tanıtılan iPhone 8 ile en güncel model olan iPhone 11 arasında bir tasarıma sahip olacak. Elimizde bu konuda somut bir kanıt olmasa da artık cihazın boyutları hakkında daha kesin bir bilgiye sahibiz. Zira çevrimiçi paylaşılan bir fotoğrafın iPhone 9'un boyutları ve ağırlığını gösterdiği iddia ediliyor.

Sızdırılan görüntünün, Apple'ın Fransa için oluşturduğu internet sitesinde yer aldığı belirtiliyor. Söz konusu görüntüde, iPhone 9'un boyutlarını gösteren bir bölüm bulunuyor. Ayrıca aynı görüntü, iPhone 9'un mat bir cama ve paslanmaz çelikten gövdeye sahip olacağını ortaya koyuyor.

iPhone 9'a ait olduğu ileri sürülen görüntü

Yukarıdaki görsele göre iPhone 9; 138.4 mm yüksekliğe, 67.3 mm genişliğe 7.8 mm de kalınlığa sahip olacak. Ayrıca yaklaşmakta olan telefonun ağırlığı, 148 gram olarak belirtilmiş. Peki bu değerler, iPhone 9'un boyutlarının hangi iPhone ile uyumlu olduğunu gösteriyor? Dilerseniz şimdi de bu sorunun cevabını bulalım.

iPhone 8'in boyutlarını incelediğimizde; 138.4 mm yükseklik, 67.3 mm genişlik ve 7.3 mm kalınlık değerlerine ulaşıyoruz. Ayrıca iPhone 8 de 148 gram ağırlığında. Yani yukarıdaki veriler gerçeği yansıtıyorsa, iPhone 9'un boyutlarının iPhone 8 ile neredeyse tamamen aynı olduğunu açıkça söyleyebiliriz. iPhone 8, çerçeveli tasarımı ile 4.7 inçlik bir ekrana sahipti. Dolayısı ile cihazın bu boyutta bir ekrana sahip muhtemel. Ayrıca bu boyutlarda olacak çerçevesiz ekran tasarımlı bir iPhone 9'un 6 inç civarı bir ekranı olacağını da söyleyebiliriz.