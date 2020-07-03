Apple, iPhone'lar ile Pasaportları Değiştirmeyi Hedefliyor

Apple tarafından alınan yeni bir patent, şirketin gelecekte en azından iPhone'ları pasaport ya da ehliyelerin yerine iPhone'ların kullanılabileceğini gösteriyor. Apple'ın yeni teknolojisi önündeki en büyük engellerden biri ise hükümet onayı.

Eğer iPhone’ları ya da daha geniş bir pencereden bakmak gerekirse; akıllı telefonları yalnızca birer iletişim aracı olarak görüyorsanız, bu küçük kutuların hayatımızı nasıl değiştirdiğini görmezden geliyorsunuz demektir.

Akıllı telefonlar şu ana kadar ajanda, kalem, kamera ya da ayna gibi pek çok ürünü ‘gereksiz’ hale getirdi. Ayrıca şirketler, araba anahtarlarını tedavülden kaldıracak yeni teknolojilerini de çoktan duyurmuş durumdalar. Peki şirketlerin akıllı telefonları vazgeçilmez kılmak için bir sonraki hamlesi ne olacak?

Apple, fiziksel pasaportlar yerine kullanılabilecek bir yöntem üzerinde çalışıyor

Tüm şirketler için böyle bir öngörüde bulunmak mümkün değil ancak en azından aldığı patentlere bakarak Apple’ın pasaportlarımızı ve ehliyetlerimizi iPhone’larla değiştirmemizi istediğini söyleyebiliriz.

Şirketin ‘Kullanıcı Kimliği İçin Doğrulama Talebi Sağlama’ başlıklı yeni patenti, açıklamasında iPhone kelimesini bir kez bile geçirmese de iPhone’ların gelecekte hangi yeteneklere sahip olabileceğini gösteriyor.

Yalnızda iPhone'lar değil, Apple Watch'lar da pasaport yerine kullanılabilir

‘Bir kullanıcının kimlik bilgilerinin kaydedilebileceği, paylaşılabileceği ve doğrulanabileceği yöntem’ olarak tanımlanan söz konusu teknoloji, iPhone yerine kimlik doğrulama talebi alan ve kayıtlı veriler ile kimliği doğrulayıp talebe yanıt veren yapılandırılmış en az bir işlemciye sahip cihaz ifadesini kullanıyor. Dolayısı ile teknoloji, iPhone’larla sınırlı kalmayabilir.

Patente göre bir kimlik doğrulama talebi oluşturulduğunda sunucudan bağımsız bir kimlik doğrulama sağlayıcı bilgileri onaylar ve ardından bilgiler, sunucu tarafından imzalanır. Tahmin edebileceğiniz gibi doğrulanmış kimlik bilgileri cihaza özgüdür ve bir iPhone’da birden fazla kişinin kimlik bilgilerinin doğrulanması mümkün değildir.

Aslına bakarsak Apple’ın dijital kimlik doğrulama sistemleri üzerinde çalıştığı bir sır değil. Şirket, daha önce de hükümetlere dijital kimlik doğrulama yöntemleri sunabilmek için çalıştı ve bu konuda yasal sorunları aşabilmek için Alman hem de İngiliz hükümetleri ile iş birliğine gitti.

Apple’ın internet servisleri ve Apple Pay başkan yardımcısı, bu konuda yapmış olduğu açıklamalarda dijital kimliklerin hükümetler tarafından sunulmuş yasal belgeler olduğunu, bu nedenle böyle bir teknoloji için öncelikle hükümetlerden onay alınması gerektiğini belirtmişti. Bununla birlikte günümüzde pek çok hükümet pasapostları dijitalleştirme yolunda çalışmalar yürütüyor ve bu da, Apple’ın yanlış yolda olmadığının bir göstergesi.