Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple, Çin’deki iPhone üretiminin yüzde 20’sini, önümüzdeki beş yıl içinde Hindistan’a kaydırmayı planlıyor. Hintli yetkililerin aktardığı bilgilere göre, toplam 40 milyar doları bulacak olan üretimin çoğu ihracat amaçlı olacak.

Apple’ın üretim tesislerini Çin’den Hindistan’a taşımayı planladığı yönündeki haberler, 2018 yılından bu yana kamuoyunu meşgul ediyor. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı nedeniyle artan gerginlik, Cupertinolu şirketin bu planı ortaya koymasında en önemli faktör olmuştu.

Bugün, Hindistan merkezli Economic Times gazetesinin sayfalarına taşıdığı habere göre Apple, Çin'deki üretiminin yüzde 20'sini önümüzdeki beş yıl içinde Hindistan'a taşımak için son bir buçuk aydır Hindistan hükümetinden yetkililerle görüşüyor.

Hindistan’daki iPhone üretiminin, 40 milyar dolarlık hacme sahip olacağı söyleniyor

Haberde, ABD’li şirketin Hindistan’daki iPhone üretiminin 40 milyar dolarlık bir hacim yaratacağı yazıyor. Gazeteye konuşan üst düzey bir hükümet yetkilisi, “Apple'ın çoğunlukla Wistron ve Foxconn gibi üreticiler aracılığıyla çoğunluğu ihracat için 40 milyar dolarlık bir akıllı telefon üretimi gerçekleştirmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Eğer bu plan gerçekleşirse, Apple Hindistan’ın en büyük ihracatçısı haline gelecek. Daha önce de bildirdiğimiz gibi Cupertinolu teknoloji devi, tedarik zincirini çeşitlendirmek ve Çin’de patlak veren yeni koronavirüs salgınının etkisini azaltmak için, yeni AirPods modelini Tayvan’da üretmeyi planlıyor. Buna, yaklaşan 13 inç MacBook Pro, yeni iPad'ler, Apple Watch Series 6 ve diğer cihazlar da dahil. Tüm bu çabaların altında, Apple’ın Çin’e olan bağımlılığını azaltmak istemesi yatıyor.

Apple, iPhone üretiminin bir kısmını Hindistan'a taşıyarak, Çin'e olan bağımlılığını azaltmayı planlıyor

Reuters, 2018’in sonlarında yaptığı haberde, dünyanın en büyük iPhone üreticisi olan Tayvanlı Foxconn’un Hindistan’ın güney eyaleti olan Tamil Nadu’da bulunan Sriperumbudur kentindeki tesisleri kullanacağını belirtmişti.

Eyaletin Endüstri Bakanı M C Sampath, bu tesislerin zaten Xiaomi telefonların üretimi için kullanıldığını söylemiş ancak Tayanlı firmaya yakın kaynaklar, Foxconn’un iPhone üretimi için 356 milyon dolarlık bir yatırım yapacağını ve bölgede 25 bin kişilik bir istihdam sağlayacağını aktarmıştı.

Hint hükümeti, özellikle ihracat için yabancı şirketleri Hindistan'da üretim yapmaya teşvik etmek adına PLI adında bir teşvik programı hayata geçirmişti. Economic Times’a göre Apple, önümüzdeki hafta programdan yararlanmak için resmi olarak başvurmayı düşünüyor. Konuya ilişkin yeni gelişmeler yaşandığı takdirde sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.