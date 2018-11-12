Apple, iPhone XR Sevkiyatını Ciddi Derecede Azalttı

Ünlü telefon analizcisi Ming-Chi Kuo, bugün Apple hakkında yeni bir rapor yayınladı.

Ünlü analizci Ming-Chi Kuo, bugün iPhone XR için yaptığı sevkiyat tahminlerini içeren yeni bir rapor yayınladı. Söz konusu rapora göre, iPhone XR sevkiyat rakamları çeşitli faktörlerden dolayı azalmış durumda.

Bazı rakamsal azalmaların, iPhone Xs ve daha eski modellere olan ilgi dolayısıyla dengeleneceğini düşünen Kuo, yine de iPhone sevkiyatlarında ilk çeyrek için yüzde 15-20 arasında bir azalma olduğunu belirtti. Şu anki çeyreğe yönelik iPhone sevkiyatlarının daha önce öngördüğü gibi 75-80 milyon aralığında olacağını düşünen Ming-Chi Kuo, ilk çeyrekte 55-60 milyon aralığında olan sevkiyat sayısının 47-52 milyon aralığına ineceğini belirtiyor.

Apple'ın hisse senedi fiyatı bugün %4'ün üzerinde. Kuo'nun tahminleri, akıllı telefon kullanıcılarında merak uyandırsa da bu tahminlerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği hala belirsizliğini koruyor.