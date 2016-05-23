Apple iPhone Xs'in Kamerasını Öne Çıkarıyor

Apple bugün başlattığı bir etkinlikle iPhone Xs'in portre modu ve derinlik kontrolü ile çekilen fotoğrafları öne çıkarıyor.

Apple iPhone 7 lansmanında tanıttığı Portre Modu ile mükemmel bir fotoğraf teknolojisine imzasını attı. Kullanıcılar tarafından oldukça beğenilen Portre Modu ile arka planı bulanıklaştırılan fotoğraflar, sosyal medyada büyük ilgi topluyor. Apple’ın en yeni iPhone modellerinden biri olan iPhone Xs elbette ki birbirinden eşsiz özellikleri ile karşımıza çıkmakta ancak, iPhone Xs'de Portre Modu başka bir güzel.

Apple bugün başlattığı bir etkinlik ile dünyanın her yerindeki kullanıcılarından, iPhone Xs'in Portre Modu (derinlik efekti) ile çektikleri fotoğrafları Twitter veya Instagram üzerinden #ShotoniPhone (iPhone'da Çekim) hashtagi ile paylaşmalarını istedi.

Paylaşılan bütün fotoğraflar Portre Modu'nda ve iPhone Xs, Xs Max ve iPhone XR için özelleştirilmiş Derinlik Kontrolü ile çekilmiş fotoğraflar olmak zorundaydı.

Portre Modu; ön plandaki nesneyi keskin bir biçimde tutarken, arka planı bulanıklaştırma işlevini görür. Derinlik Kontrolü ise fotoğraftın arka planına uygulanacak bulanıklık miktarının ayarlamanızı sağlar.

iPhone Xs ve iPhone Xs Max'de Portre Modu; insan, kedi, köpek, çiçek, bitki, bardak gibi herhangi bir nesne ile çalışabilmekte ancak işler iPhone XR için bu şekilde yürümemekte. iPhone XR'ın Portre Modu sadece insan yüzü algılandığında çalışmakta. Bunun nedenini bilmemekle beraber garip bir durum olduğunu da söyleyelim.