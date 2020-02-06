Strategy Analytics isimli bir araştırma şirketi, Apple'ın 2019 yılında 31 milyon Apple Watch sevkiyatı yaptığını açıkladı. Elde ettiği bulgularla ilgili değerlendirmede bulunan şirket, Apple Watch satışlarının İsviçre klasik saat endüstrisinin önüne geçtiğini belirtti.

Akıllı telefonların yaygınlaşması ve bu ürünlere ait teknolojilerin gelişmesiyle birlikte tüketicilerin hayatına pek çok yenilik girdi. Bu yeniliklerden bir tanesi de akıllı saatler. Bugün pek çok kullanıcı, sahip oldukları akıllı saatlerle yaşamlarını daha da kolaylaştırıyor. Özellikle son yıllarda iyiden iyiye popüler hale gelen akıllı saatler, bugün pek çok teknoloji devi tarafından üretiliyor.

Akıllı saat üreten şirketlerden bir tanesi de ABD merkezli Apple. Şirket, piyasaya sürdüğü Apple Watch'larla tüketicilerin büyük beğenisini kazanıyor. Yapılan son araştırmalar, Apple'ın 2019 yılında yaklaşık 31 milyon Apple Watch sevkiyat gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor. Bu ciddi değer, klasik saat sektörünü de derinden yaralıyor.

Akıllı saat sektörü, klasik saat sektörünü yenmiş durumda

Strategy Analytics tarafından yapılan araştırma, Apple'ın 2019 yılındaki 31 milyonluk Apple Watch satışının, önceki yıla oranla yüzde 36 kadar arttığını ortaya koyuyor. Ancak araştırmanın belki de en dikkat çekici sonucu, Apple Watch satışlarının artık İsviçre saat endüstrisinden daha fazla olduğu.

Klasik saatler denildiğinde akıllara doğrudan Swatch ve TAG Heuer gibi İsviçre merkezli şirketler geliyor. Bu büyük devlerin de bulunduğu İsviçreli üreticiler, geçtiğimiz yıl yaklaşık 21.1 milyon klasik saat sevkiyatı yaptılar ve önceki yıla göre satışları, yüzde 13 kadar azaldı. Bu durum, tüketicilerin klasik saatlerden akıllı saatlere dönüş yaptığının açık bir göstergesi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Strategy Analytics yetkilileri, özellikle genç tüketicilerin artık klasik saatlerden ziyade akıllı saatleri tercih ettiğini söylüyor. Elbette gençlerin ilgisi, saat endüstrisini doğrudan etkiliyor ve hal böyle olunca da klasik saat üreticilerinin satışları düşüyor. Ancak şirkete göre bu istatistikler, en azından şu an için klasik saat üreticilerinin bir risk altında olduğunu göstermiyor.

Strategy Analytics bünyesinde çalışmalarını sürdüren Analist Steven Waltzer'e göre klasik saat üreticileri, teknoloji savaşını kaybediyorlar ve bu durumun artık geri dönüşü yok. Apple Watch'a da değinen Waltzer, ABD'li teknoloji devinin tüketiciler için onlarca özelliğe sahip olan akıllı saatler ürettiğini söyleyerek tüketicilerin ilgisini her geçen gün biraz daha fazla çektiğini ifade ediyor.