Apple, Yeni Kampanyalarını İlham Verici Videolarıyla Tanıttı

Apple, bu hafta 'Everyone Can Create' ve 'Everyone Can Code' adlı iki adet kampanya tanıttı. Brezilya YouTube kanalında kampanyalar hakkında etkileyici videolar paylaşan Apple, ürünlerini kampanyalarla birlikte duyurdu.

Apple, bu hafta Brezilya YouTube kanalında iki yeni kampanya başlattı. 'Everyone Can Code' ve 'Everyone Can Create' adlarındaki iki kampanya, Apple’ın yaratıcılık konusundaki girişimlerini destekliyor. İlk videoda öğrencilerin üretmek ve geliştirmek hakkında düşüncelerinin altını çizen kampanya, devam videolarında çözüm önerilerini Apple tarzında sunuyor. Apple Store’da bulunan Swift Playground uygulaması üzerinden interaktif bir eğitim sunan Apple, kodlamanın eğlenceli bir yolunu bulmuş gibi görünüyor. Öğrencilerle yapılan röportaj: Ayrıca bu kampanyanın öğretmenlere, derslerinin daha ilgi çekici yapabilmek için bir fırsat olduğunu hatırlatalım. Derslerle kolayca birleştirilebilecek interaktif eğitimin öğretmen dostu olduğunu söyleyebiliriz. 'Everyone Can Create' adı altında Apple Books platformuna birçok kaynak yükleyen Apple, tasarım yapmak isteyenlerin sınır tanımaması gerektiği vurguluyor. Kodlama yapmak dışında fotoğraf, müzik ve video gibi başka içerikler oluşturmak isteyenler içinse rehber niteliğinde e-kitaplar eklendi. İLGİLİ HABER Apple, Bu Yıl İçinde Uygun Fiyatlı 10 İnç iPad Duyurabilir Apple, hazırladığı eğitimlerle birlikte çok ciddi bir kitleye ulaşmak istediğini de eğitimin geçerli olduğu ülke sayısıyla ortaya koymuş durumda. Uygulamalar şu anda ABD, İngiltere, Japonya ve Meksika gibi dünyanın çeşitli bölgelerinde kullanılıyor. Tabii bu durumda bir şeyler üretmek için iPad sahibi olmanız gerekiyor zira tanıtılan Swift Playground uygulamasını sadece iPad destekliyor.

