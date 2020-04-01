Apple’ın Pek Bilinmeyen 3. Kurucu Ortağı: Ronald Wayne

Gerçek bir teknoloji devi olan Apple'ın Steve Jobs ve Steve Wozniak'ın dışında az bilinen üçüncü bir kurucusu daha bulunuyordu: Ronald Wayne. Bu yazımızda, dünyanın en zengin insanlarından biri olma fırsatını 2 bin 300 dolar karşılığında tepen Ronald Wayne'in hikayesini anlatıyoruz.

Dünyanın en çok eleştirilen ancak bir o kadar da takdir edilen teknoloji şirketi Apple, bugün kuruluşunun 44. yıldönümünü kutluyor. 1 Nisan 1976 tarihinde, teknoloji tarihine yön veren isimlerden Steve Jobs ve onun destansı kariyerindeki bir numaralı yol arkadaşı olan Steve Wozniak tarafından kurulan Apple’ın ilk ürünü ise bir kişisel bilgisayar olan Apple I’di. Yani çoğu kişi tarafından bilinen hikaye bu şekilde. Ancak gerçek şu ki Apple, iki değil üç kişi tarafından kuruldu: Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne.

Pek çok kişi için yabancı bir isim olan Ronald Wayne, aslında Apple’ın üçüncü kurucusu. Eski bir elektronik çalışanı olan Wayne, Steve Jobs ile arkadaştı ve Jobs’un bir şirket kurmayı planladığını söylediği ilk kişiydi. Jobs ve Wozniak’ın yüzde 45’er hisselerine karşın sadece yüzde 10 hisseyle kurucu ortak olan Wayne, şirketin yönetimine ya da kararlarına müdahale etmiyor, sadece satış-pazarlama ile ilgileniyordu.

Ronald Wayne, kuruluşta Jobs ve Wozniak’a destekçi olsa da ilk siparişlerden sonra Apple’ın ayakta kalamayacağını düşünmüştü

Apple, kurulduktan hemen sonra Byte Shop isimli şirketle anlaşma yaptı ancak şirketin taleplerini yerine getirebilmek için o günün parasıyla 15 bin dolar (bugün yaklaşık 70 bin dolara denk geliyor) borçlanmak zorunda kaldı.

Apple’ın bu borcun altından kalkamayacağı düşüncesinde olan Wayne, Jobs ve Wozniak’ın herhangi bir mal varlığı olmadığı ancak kendisinin evi ve arabası olduğu için olası bir hacizde mallarına el konulacağından endişe ediyordu.

Ronald Wayne, dünyanın en zengin insanlarından biri olma fırsatını elinin tersiyle itti

Şu anda yaklaşık 300 bin dolar servete sahip olan Ronald Wayne'in evinde hiçbir Apple ürünü bulunmuyor.

Apple’ın başarılı olacağına bir türlü inanamayan Ronald Wayne, şirketten ayrılmanın en doğru karar olacağını düşündü ve şirketteki hisselerini 800 dolar karşılığında sattı. Daha sonra Apple üzerinde herhangi bir hak talep etmemesi için bin 500 dolar daha alan Wayne, böylece Apple’ın yüzde 10 hissesinden 2 bin 300 dolara (bugünün parasıyla yaklaşık 10 bin 500 dolar) vazgeçmiş oldu.

Ronald Wayne, o gün 2 bin 300 dolar karşılığında Apple’ın yüzde 10’luk hissesini satmanın ‘başarılı bir ticaret’ olduğunu düşünüyordu. Ancak ilerleyen süreçte Apple, Wayne’i fazlasıyla yanılttı. 44 yıllık ticari yaşamına teknoloji dünyasını değiştiren pek çok ürün sığdıran Apple, bugün 1.11 trilyon dolar piyasa değerine sahip. Ronald Wayne’in 2300 dolara vazgeçtiği yüzde 10’luk Apple hisselerinin değeri ise 111 milyar dolar.

Ronald Wayne’in nasıl bir serveti kaçırdığını şöyle açıklayabiliriz; dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos’un şu anki serveti yaklaşık 130 milyar dolar.