  • Logic Pro X ve MainStage İçin Yeni Güncellemeler Yayınlandı

Apple, Logic Pro X ve MainStage İçin Yeni Güncellemeler Yayınladı

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Apple, Logic Pro X'in 10.4.2 versiyonunu, MainStage'in de 3.4 versiyonunu Mac App Store üzerinden kullanıma sundu.

Apple, Logic Pro X ve MainStage yazılımları için Mac App Store’da bir dizi yeni özellik ve geliştirme içeren güncellemeler yayınladı. Logic Pro X için 10.4.2 ve MainStage için de 3.4 sürümlerini yayınlayan Apple, bu güncellemeler ile aşağıdaki özellikleri kullanıma sunuyor:

Logic Pro X 10.4.2’de Yeni Ne Var?

  • Sound Library, artık harici bir depolama cihazına aktarılabiliyor.
  • Smart Tempo, Project Tempo’yu tanımlamak için çok izli kayıtlardan gelen veriler aracılığıyla tempoyu analiz edebiliyor.
  • İçe aktarılmış çok izli kökler Project Tempo’yu takip edebiliyor veya tanımlayabiliyor.
  • Smart Tempo artık MIDI performanslarının metronomsuz kaydedilen temposunu analiz edebiliyor.
  • Alchemy, parametre değerlerinde nümerik düzenlemelere izin veriyor.
  • Bir otomasyon noktası başka bir otomasyon noktasına sürüklendiğinde artık dikey olarak hizalanıyor.

MainStage 3.4’teki Yenilikler Neler?

  • Channel Strip MIDI giriş denetçisi herhangi bir MIDI CC verisinin filtrelenmesine, transfer edilmesine veya geçirilmesine izin veriyor.
  • Metin notları kanal bantlarının altına eklenebiliyor.
  • Metronome artık tamamen ayarlanabiliyor; Bar, Grup, Beat ve Bölüm için ayrı ayarlar mevcut.
  • Sound Library artık harici bir depolama cihazına aktarılabiliyor.
  • Bu güncelleme ayrıca bir dizi stabilite ve performans geliştirmesi içeriyor.
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Kaynak : https://9to5mac.com/2018/09/27/logic-pro-x-mainstage-update/
Etiketler: apple, logic pro x
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