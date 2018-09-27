Logic Pro X ve MainStage İçin Yeni Güncellemeler Yayınlandı

Apple, Logic Pro X ve MainStage yazılımları için Mac App Store’da bir dizi yeni özellik ve geliştirme içeren güncellemeler yayınladı. Logic Pro X için 10.4.2 ve MainStage için de 3.4 sürümlerini yayınlayan Apple, bu güncellemeler ile aşağıdaki özellikleri kullanıma sunuyor:
Logic Pro X 10.4.2’de Yeni Ne Var?
- Sound Library, artık harici bir depolama cihazına aktarılabiliyor.
- Smart Tempo, Project Tempo’yu tanımlamak için çok izli kayıtlardan gelen veriler aracılığıyla tempoyu analiz edebiliyor.
- İçe aktarılmış çok izli kökler Project Tempo’yu takip edebiliyor veya tanımlayabiliyor.
- Smart Tempo artık MIDI performanslarının metronomsuz kaydedilen temposunu analiz edebiliyor.
- Alchemy, parametre değerlerinde nümerik düzenlemelere izin veriyor.
- Bir otomasyon noktası başka bir otomasyon noktasına sürüklendiğinde artık dikey olarak hizalanıyor.
MainStage 3.4’teki Yenilikler Neler?
- Channel Strip MIDI giriş denetçisi herhangi bir MIDI CC verisinin filtrelenmesine, transfer edilmesine veya geçirilmesine izin veriyor.
- Metin notları kanal bantlarının altına eklenebiliyor.
- Metronome artık tamamen ayarlanabiliyor; Bar, Grup, Beat ve Bölüm için ayrı ayarlar mevcut.
- Sound Library artık harici bir depolama cihazına aktarılabiliyor.
- Bu güncelleme ayrıca bir dizi stabilite ve performans geliştirmesi içeriyor.