Logic Pro X ve MainStage İçin Yeni Güncellemeler Yayınlandı

Apple, Logic Pro X'in 10.4.2 versiyonunu, MainStage'in de 3.4 versiyonunu Mac App Store üzerinden kullanıma sundu.

Apple, Logic Pro X ve MainStage yazılımları için Mac App Store’da bir dizi yeni özellik ve geliştirme içeren güncellemeler yayınladı. Logic Pro X için 10.4.2 ve MainStage için de 3.4 sürümlerini yayınlayan Apple, bu güncellemeler ile aşağıdaki özellikleri kullanıma sunuyor:

Logic Pro X 10.4.2’de Yeni Ne Var?

Sound Library, artık harici bir depolama cihazına aktarılabiliyor.

Smart Tempo, Project Tempo’yu tanımlamak için çok izli kayıtlardan gelen veriler aracılığıyla tempoyu analiz edebiliyor.

İçe aktarılmış çok izli kökler Project Tempo’yu takip edebiliyor veya tanımlayabiliyor.

Smart Tempo artık MIDI performanslarının metronomsuz kaydedilen temposunu analiz edebiliyor.

Alchemy, parametre değerlerinde nümerik düzenlemelere izin veriyor.

Bir otomasyon noktası başka bir otomasyon noktasına sürüklendiğinde artık dikey olarak hizalanıyor.

MainStage 3.4’teki Yenilikler Neler?