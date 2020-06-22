WWDC20 etkinliğini dijital ortamda gerçekleştiren Apple, macOS’un yeni sürümünü ve yeni sürümle birlikte gelen yeni özellikleri tanıttı. Big Sur adı verilen yeni sürümle birlikte masaüstü de iOS ve iPadOS’a daha çok benzemeye başladı.

Apple, WWDC20 kapsamında kullanıcılarına yeni macOS 10.16’yı tanıttı. Big Sur olarak da adlandırılan yeni güncellemeyle birlikte hem kullanıcılara hem de geliştiricilere birçok yeni özellik sunuluyor.

Yeni özelliklerden önce isim konusuna değinmek gerekirse Apple, macOS’un yeni sürümü için Kaliforniya'daki belirli noktaları kullanmaya devam ediyor. Big Sur; Kaliforniya'da yer alan, insan eli değmemiş bir kıyı şeridi. Peki macOS Big Sur ile birlikte kullanıcılara neler sunuluyor?

macOS Big Sur ile birlikte gelen yenilikler:

İşletim sisteminin yeni sürümüyle birlikte Apple, kullanıcı arayüzünde değişikliğe gitti. Şirket, tasarımlarının birçoğunu iOS ve iPadOS’a benzeterek cihazları arasında bir tutarlılık oluşturmaya çalışıyor gibi gözüküyor. macOS ikonlarına getirilen 3D gölgelendirme ve derinliğin yanı sıra Control Center da (Kontrol Merkezi) iOS ve iPadOS benzeri özelliklere sahip.

iPadOS 14 ve iOS 14’te de tanıtılan Widget'lar Mac’e de geliyor ancak şu an için tüm platformlarda aynı kodun çalışıp çalışmadığı bilinmiyor. Mac’teki Widget’lar, Notifications Center’da (Bildirim Merkezi) yer alacak. Güncellenen bir diğer uygulama da Mesajlar oldu. Mesajlar uygulamasına Memoji çıkartmaları, efektler, cihazlar arası sabitlenmiş sohbetler senkronizasyonu gibi özellikler eklendi.

Apple’ın iPadOS ve macOS için çapraz platform geliştirme girişimi Catalyst, geliştiricilere uygulamalarını optimize etme şansı verecek. Apple’ın kendi tarayıcısı olan Safari ise hız iyileştirmeleri ve gizliliğin korunması gibi özelliklerle güncellendi. Tabii tarayıcıdaki tek geliştirme bu yönde olmadı, ayrıca görsel tarafta da geliştirilmeler yapıldı. Safari kullanıcıları ilk kez Safari içerisinde arka plan ayarlayabilecekler.

Apple, tarayıcısına Privacy Report (Gizlilik Raporu) butonu da ekledi. Bu sayede kullanıcılar, siteler tarafından nasıl takip edildiklerini görebilecekler. Artık Chrome’dan %50 daha hızlı çalışacak olan uygulamaya yeni eklentiler ve geliştiriciler için eklenti mağazası eklendi. Tarayıcıya eklenen bir diğer yeni özellik de internet sayfası çevirileri oldu.

macOS Big Sur, ayrıca ARM CPU desteğine de sahip olacak ki Microsoft ve Adobe’nin hâlihazırda Mac uygulamalarının ARM uyumlu sürümlerini geliştirdikleri de açıklandı. Bunların haricinde üçüncü parti geliştiriciler, uygulama yayınlanmadan önce uyumlu kodlar oluşturabilmek için Apple Geliştirici Geçiş Kiti'ni kullanabilecekler.